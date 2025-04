Nova pravila kod susjeda gdje putuju i Hrvati, muškarac u šoku: 'Vidite ovaj račun, naplatili su mi to 1 euro'

Jedan muškarac iz Beča želio je provesti ugodnu večer u jednoj pizzeriji, no s računom je stiglo i neugodno iznenađenje. Za promjenu narudžbe kao i za dodatni tanjur, gost restorana je morao platiti po jedan euro dodatne naknade. "Pravovremeno smo promijenili narudžbu, ali budući da ju je konobar već unio u sustav, morali smo platiti 1 euro naknade za promjenu", objasnio je muškarac. I to nije sve, naplaćen im je i dodatni tanjur koji su on i njegova pratnja naručili kako bi podijelili pizzu. "Drugi lokali već godinama naplaćuju takve dodatne troškove. U međuvremenu je to postalo uobičajena praksa", objašnjava vlasnik restorana na upit portala Heute.

Sve više gostiju restorana doživljava slična iznenađenja. Heute je izvijestio o ženi koja je povodom proslave svog rođendana u restoranu morala dodatno platiti za posluživanje torte koju je donijela sa sobom. Prema riječima vlasnika, dodatna naknada od 2,50 eura je opravdana jer uključuje čišćenje tanjura i pribora za jelo.