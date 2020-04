Nova oboljela osoba je dijete od 1,5 godina koje je upućeno u zagrebački Fran Mihaljević

Nakon tri dana bez novooboljelih, u Karlovačkoj je županiji u utorak otkrivena novooboljela osoba - 1,5 godišnje dijete iz okolice Ogulina.

- Odmah po saznanju o potvrđenoj zarazi novim koronavirusom započele su se poduzimati propisane protuepidemijske mjere kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. Provode se procesi utvrđivanja njihovih kontakata, a svi kontakti će dobiti mjere samoizolacije. Dijete je u pratnji majke odmah upućeno u Kliniku za infektivne bolesti dr.Fran Mihaljević u Zagrebu. U samoizolaciji zbog navedenog slučaja su 2 liječnika, 6 medicinskih sestara i 1 spremačica iz OB Ogulin.

Kako je potvrdio dr. Ervin Jančić, ravnatelj Opće bolnice Karlovac, 1,5 godišnje dijete dolazi iz obitelji sa više članova koja je prije nekog vremena preselila iz Zagreba na područje okolice Ogulina. U bolnicu u Ogulinu dijete je dovedeno zbog respiratornih smetnji, a nakon drugog dolaska uzet je uzorak koji je potvrdio zarazu vurusom COVID-19.

Po riječima dr. Jančića, dijete nema teške simptome, već blage respiratorne smetnje, ali je zbog dobi i činjenice da dolazi iz mnogočlane obitelji, te da ogulinska bolnice ne može skrbiti o djetetu u izolaciji, prevenezo u zagrebačku kliniku gdje će dobiti svu potrebnu lihečničku skrb.

– Epidemiološka služba utvrđuje sve kontakte obitelji; prije dolaska iz Zagreba na ogulinsko područje i nakon dolaska, sve bliske i druge kontakte - dodao je dr. Jančić. Tek će se utvrditi je li dijete bilo u kontaktu s oboljelom osobom i kada ili je došlo do lokalne transmisije bolesti.

Do daljnjega je zatvoren Odjel pedijatrije u Ogulinu. Iz Opće bolnice Ogulin je upućena molba roditeljima da svu bolesnu djecu do daljnjega vode u dječju ambulantu Doma zdravlja u Ogulinu od 7-19 sati, a u vrijeme od 19 do 07 sati u Opću bolnicu Karlovac - poručuju iz Stožera civilne zaštite Karlovačke županije.

U Karlovačkoj županiji je sada 25 osoba kod kojih je potvrđena zaraza koronavirusom, a jedna je osoba preminula, tako da je riječ o 24 osobe. Ukupno je do sada testirano 400 osoba. Čekaju se nalazi 31 uzorka, a u posljednja 24 sata nije bilo kršenja samoizolacije.

Iz Stožera dodaju da je pristigla Uputa Ravnateljstvu policije prema kojoj e-propusnice koje izdaje Ministarstvo poljoprivrede ne sadrže QR kod, ali Ministarstvo uprave i Ministarstvo poljoprivrede su dogovorili način izdavanja e-propusnica. Propusnice koje izdaje Ministarstvo poljoprivrede sadrže OIB osobe kojoj je propusnica izdana i to je glavni identifikator valjanosti propusnice.

Sukladno navedenome valjanost propusnica izdanih od strane Ministarstva poljoprivrede provjerava se očitanjem OIB-a.

- Imamo i dodatne upute za doktore veterinarske medicine kojima je omogućeno kretanje bez izdavanja e-propusnice, a na temelju članske iskaznice Hrvatske veterinarske komore. Stanje u Domovima zdravlja i Domovima za stare i nemoćne je stabilno i uredno funkcionira. Apeliramo na sve građane da unatoč proljepšanju vremena ostanu doma i smanje socijalne kontakte na najmanju moguću razinu. Svatko mora biti svjestan odgovornosti za vlastito zdravlje, zdravlje obitelji i sugrađana. Bit će prilika za druženje, najbitnije je da poštujemo sve propisane sigurnosne mjere kako bi očuvali sebe i svoje najmilije - naveo je Josip Ribar, načelnik Stožera civilne zaštite Karlovačke županije.