Nova kineska baza DNK – put za još jednu represiju

Nakon što je Kina prije nekoliko godina uvela praktično totalni nadzor stanovništva modernim tehnologijama, kamerama s prepoznavanjem lica i drugim primjenama umjetne inteligencije, prikupljanje podataka o građanima žele napraviti i na posve nov način. Od milijuna Kineza prikuplja se DNK zbog lakšeg pronalaska počinitelja zločina, navodi kineska administracija. Ugledni znanstveni časopis Nature navodi da su kineski državni mediji najprije javili kako je namjera kineskih vlasti bila da se još 2017. počne sa sastavljanjem nacionalne forenzičke baze podataka o DNK.

Dublja društvena kontrola

No, prema jednom izvještaju objavljenom 17. lipnja koji je sastavio australski Institut strateških politika, što je tamošnji think tank, ciljevi tog projekta bitno su drugačiji. Naime, tu se nalaze neki ključni podaci o bazi DNK, a to je da se oni prikupljaju od muškaraca, ali i mladića školske dobi diljem zemlje. Cilj je tog prikupljanja, kako se navodi u izvještaju, pohraniti genetske profile oko deset posto muške populacije u Kini, što je otprilike 70 milijuna ljudi. S pomoću tog uzorka, smatraju autori australskog think tanka, mogla bi se konstruirati genetska povezanost s cijelom kineskom muškom populacijom, što je oko 700 milijuna ljudi. Kinezi, dakle, tvrde da se takva baza sastavlja kako bi se lakše uhvatilo zločince koji su većinom muškarci, no australski analitičari upozoravaju da se također radi i o postizanju dublje društvene kontrole.

Znanstvenici i aktivisti za ljudska prava upozoravaju kako je takva baza podataka koja sadrži informacije o ljudima koji nisu kažnjavani bez presedana u svijetu. Oni koji su najkritičniji prema novoj kineskoj bazi podataka o njezinim građanima ističu strah od represije, odnosno da će policija koristiti DNK bazu kako bi progonila one koji kritiziraju kinesku vladu. Pogotovo zato što njome upravlja kinesko Ministarstvo javne sigurnosti, a i sama se baza nastavlja na ranije pokušaje prikupljanja podataka o DNK. Primjerice, na onu o osumnjičenima ili osuđenim kriminalcima.

Prikupljana je DNK i od manjinskih etničkih skupina na Tibetu ili sjeverozapadnoj provinciji Xinjiang, gdje su postupci usmjereni protiv Ujgura stalnom metom kritika zastupatelja poštivanja ljudskih prava. Još je jedan razlog za zabrinutost oko ovog projekata oko toga kakva se genetska informacija zapravo prikuplja. Riječ je o takvom materijalu s pomoću kojeg se može u trag ući i onima koji nisu dali svoj uzorak DNK. Nature spominje primjer iz 2019. kada je policija koristila takvu bazu podataka kako bi identificirala muškarca koji je počinio ubojstvo u Guangzhou 2008.

Bez zakonske regulative

Policija je tada upotrijebila DNK pronađen na mjestu zločina te ga je usporedila s onim u bazi podataka gdje se nalazio jedan počiniteljev rođak ranije uhićivan zbog provale. I to je bilo dovoljno da se uspostavi veza s ubojicom koji je živio u Maleziji. Kineska ga je policija privela kad je sljedeći put ušao u zemlju. Ne bi bilo pošteno reći kako Kina jedina koristi takve metode. Koriste je policije i drugih zemalja, no obično se DNK uzima u svrhu konkretne istrage nakon koje se uzorci uništavaju. Takvi su postupci u drugim zemljama snažno regulirani. U Kini, međutim, takvi postupci uopće nisu sankcionirani bilo kakvim zakonom. U izvještaju piše i kako se u kineskim dokumentima o alatima za sekvenciranje gena koje je kupila kineska policija navodi da će prikupiti uzorke između osam i 26 posto muške populacije, ovisno o kojoj je regiji ili gradu riječ.