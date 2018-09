Nova glava obitelji Zahirović: 'Ja se tresem, noćima ne spavam zbog hajke'

Kemal Zahirović, nova "glava" obitelji umiješane u nedavnu pucnjavu u zagrebačkom Vukomercu, odlučio je obitelj iz Zagreba povući u Split dok se stvari ne smire.

Do okršaja je, podsjetimo, došlo zbog navodnog duga obitelji Zahirović, odnosno danas pokojnog Šerifa Zahirovića (60), koji je umro nedugo prije sukoba, prema Muharemu Osmanoviću.

Kemal je obitelj povukao u svoj hostel u središtu Splita, gdje je primio novinare Slobodne Dalmacije dok je na drugoj strane telefonske linije bio pomoćnik Veljka Kajtazija, zastupnika romske manjine u Saboru. Zahirović ga je nazvao da pokuša dogovoriti sastanak s Kajtazijem te gradonačelnikom Zagreba Milanom Bandićem, na kojem bi se postigao dogovor između dviju zaraćenih romskih obitelji.

Kaže kako ga Osmanović proziva po društvenim mrežama kao novog šefa klana Zahirović, kao da je on neki mafijaš.

– Kakav klan, kakav vođa, to su ludila. Ja ne tražim ništa nego mir, daleko mu kuća od moje, i to je to. On bi čak nama trebao platiti jer nas je stavio po zatvorima, jer nas je napao, jer smo zbog njega morali bježati iz svoje kuće – kaže Kemal Zahirović.

- Ja se tresem, noćima ne spavam zbog hajke koja se digla na nas. Ne pitaju za našu djecu, je l' ona plaču, je l' ona trebaju ići u školu... Pa naša djeca idu s Osmanovićima u razred, naša djeca, moja unučad. Pa moja je baba bila Osmanović – kaže.

- Nisam želio da se ovo desi, pa kad bi se nešto desilo, ja i moja familija bi križ nosili cijeli život. Radije mom djetetu da se desi nego nečijem drugom jer ja imam dijete invalida i znam što to znači. Za djecu bih sve dao, za njih živim i, ne daj Bože, ljubim te, Alahu (kuca o stol), što se nije desio takav slučaj, suze mi dođu na oči kad to pomislim - kaže također Kemal Zahirović, pozivajući policiju da radi svoj posao.

Zahirović je pojasnio i situaciju s Britankom Laurom Denmar (26) koja se koncem ljeta požalila medijima da je pretučena u ilegalnom hostelu koji su Zahirovići držali u Dubrovačkoj ulici u Splitu. Kaže kako to nije bio ilegalni hostel, nego da su unajmili stan i od vlasnika trebali dobiti papire da obrt registriraju, no da on nikako nije mogao dobiti "čiste papire" zbog problema oko vlasništva s članom svoje obitelji.

– U sukobu s tom gošćom bila je moja snaha, a ne čistačica. I da vam kažem, to što je udarila tu turistkinju, moj sin ju je zbog toga ostavio. Tako mi Alaha, ostavio ju je jer je to napravila. A moram reći da je ta gošća radila probleme, bacala boce, tjerala goste, nije htjela da plati. Okej, nije platila, nisu to moj sin i snaha ni tražili. Ali kad je počela udarati moju snahu, ona je uzvratila i onda su se potukle - kaže.

Pogledajte video sukoba s prosvjednicima u Vukomercu: