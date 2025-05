Nova anketa otkriva kako stvari stoje u Zagrebu

Prema posljednjoj anketi za lokalne izbore u Zagrebu neće doći do promjena. Anketa Promocije plus za RTL Danas otkriva kako aktualni gradonačelnik Tomislav Tomašević osvaja 55,5 posto glasova, a Marija Selak Raspudić 37,7 posto. Neodlučnih je još oko 5 posto, a bit će i onih koji će prekrižiti listić – takvih je 1,5 posto. Za Mariju Selak Raspudić u najvećoj mjeri glasaju birači Ivice Lovrića – njih 93 posto. Tek 4 posto daje glas Tomaševiću. HDZ-ovi birači također u pravilu biraju Selak Raspudić, kao i birači Tomislava Jonjića. Polovina onih koji su u prvom krugu glasali za Pavla Kalinića sada bira Selak Raspudić, a 24 posto Tomaševića. Bernardićevi birači glasaju i za aktualnog gradonačelnika i njegovu izazivačicu – no više glasova daju upravo njoj.

Tomislava Tomaševića češće biraju žene, a Selak Raspudić više podržavaju muškarci. Od onih koji nisu glasali u prvom krugu, a sada će izaći na izbore, gotovo polovica će birati Mariju Selak Raspudić, a nešto više od trećine Tomislava Tomaševića. Istraživanje je provedeno na uzorku od 800 ispitanika, od 26. do 28. svibnja, uz standardnu pogrešku uzorka +/- 3,46 posto i razinu pouzdanosti od 95 posto.