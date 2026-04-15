Noć proveli u redu za liječnika: Tisuće čekale satima

Velik interes za upis kod nove liječnice obiteljske medicine u Borovnici, nedaleko od Ljubljane, izazvao je neuobičajene prizore, građani su u redovima čekali satima, a neki i cijelu noć. Upisi su zaključeni za nešto više od četiri sata, no svi koji su stajali u redu uspjeli su dobiti svog liječnika.

Dio građana stigao je pred ispostavu već u ranim jutarnjim satima, čak prije 4 sata, kako bi osigurali mjesto. Iako je oko 11.30 objavljeno da su kapaciteti popunjeni, iz ustanove su poručili kako će primiti sve koji su tada još čekali, piše 24ur.com.

Ovakve situacije nisu novost u Sloveniji, slični redovi već su viđeni u Ljubljani, Slovenskoj Bistrici i na Vrhniki posljednjih godina. Nova liječnica, Lucija Galič, preuzela je ordinaciju nakon odlaska koncesionarke, a plan je bio upisivati pacijente do 18 sati ili do ispunjenja kvote od 1348 osoba. Očekivano, ta je brojka dosegnuta znatno ranije, no svi prisutni ipak su dobili priliku za upis.

Ravnateljica Doma zdravlja Vrhnika Anja Jovanovič Kunstelj ranije je istaknula da se red brzo smanjivao te da je u prva dva sata upisano gotovo 800 pacijenata. Naglasila je i da nitko od pacijenata prethodne liječnice ne bi trebao ostati bez skrbi, kao i da upis nije bio ograničen na stanovnike određene općine.

Duge redove, kako je pojasnila, ne vidi kao posljedicu otvorenog upisa, već prvenstveno kao posljedicu nesigurnosti među građanima. "strahu pacijenata da bi mogli izgubiti liječnika". Građani su, međutim, izrazili nezadovoljstvo organizacijom. "Ovo što se trenutno događa u Borovnici sramota je za upravljanje slovenskim zdravstvom. Ljudi čekaju od četiri ujutro za upis kod osobnog liječnika, koji počinje u sedam. Više od tisuću ljudi", poručio je jedan od njih.

Slične kritike uputila je i druga mještanka: "Kolegica mi je u 4 sata noću javila da je već u redu i da je ondje stotinjak ljudi. U kakvim vremenima živimo da se moramo na ovako ponižavajući način boriti za osnovnu zdravstvenu skrb?"

Dodala je i: "Ovo nije red za prašak za pranje rublja i slične potrepštine, kojih u socijalizmu ponekad nije bilo. Ovo je red za nužnu potrebu, osobnog liječnika", te upozorila na nedostatak službenih informacija, istaknuvši da su se vijesti o upisu širile neslužbeno, "kružile priče po kafićima".

Iz Doma zdravlja najavljeno je i dodatno jačanje kapaciteta, u svibnju stiže još jedna liječnica, čime će broj timova obiteljske medicine u općini porasti na 12. Prema riječima ravnateljice, trenutačno je manje od tisuću pacijenata bez izabranog liječnika, dok će nova liječnica moći preuzeti oko 1300 njih.