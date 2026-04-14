Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 167
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRVO SUĐENJE PONIŠTENO

Nakon godinu dana ponavlja se suđenje liječnicima odgovornima za Maradoninu smrt

Diego Maradona is dead !.
FrankHoermann/SVEN SIMON
VL
Autor
Karlo Koret
14.04.2026.
u 16:21

Maradona je preminuo u svom domu dok se oporavljao od operacije vađenja krvnog ugruška iz mozga. Obdukcija je pokazala kako je zatajenje srca uzrokovalo izljev vode u pluća od kojeg je na kraju i umro

Jedan od najvećih nogometaša svih vremena Diego Armando Maradona preminuo je 2020. godine od zatajenja srca u 60. godini života. Sedmero članova liječničkog tima koji je skrbio o njemu optuženo je za ubojstvo s neizravnom namjerom zbog pogrešaka pri liječenju nogometne legende. Slučaj se ponovno otvara gotovo godinu dana nakon što je prvo suđenje poništeno.

U svibnju 2025. sudski postupak je poništen kada je jedan od trojice sudaca neovlašteno dozvolio snimanje u sudnici za potrebe dokumentarca o 'Malom Zelenom'. Novo suđenje pokreće se danas, a očekuje se kako bi se na konačnu odluku trebalo čekati so srpnja. Predviđa se kako će svjedočiti oko stotinu ljudi među kojima će biti i Maradonine kćeri.

Karlsruhe se oprostio od Srećka Bogdana

Maradona je preminuo u svom domu dok se oporavljao od operacije vađenja krvnog ugruška iz mozga. Obdukcija je pokazala kako je zatajenje srca uzrokovalo izljev vode u pluća od kojeg je na kraju i umro. Tužitelji tvrde kako su članovi Maradoninog liječničkog tima bili svjesni ozbiljnosti njegovog stanja, ali nisu poduzeli potrebne mjere kako bi mu pomogli. Medicinski vještaci koje je tužiteljstvo angažiralo opisali su Maradonino liječenje kao "manjkavo i nepromišljeno" te su naveli kako bi legendarni nogometaš imao veće šanse za preživljavanje da se liječio u adekvatnoj ustanovi.

Sudi se sedam članova njegovog liječničkog tima. Jedan od njih je njegov glavni liječnik Leopoldo Luque, a druga psihijatrica Agustina Cosachov. Zanimljivo je kako će se medicinskoj sestri koja je skrbila o Maradoni, Dahiani Giseli Madrid, suditi u odvojenom postupku.
Ključne riječi
liječnici suđenje smrt Diego Armando Maradona

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!