Nakon godinu dana ponavlja se suđenje liječnicima odgovornima za Maradoninu smrt

Jedan od najvećih nogometaša svih vremena Diego Armando Maradona preminuo je 2020. godine od zatajenja srca u 60. godini života. Sedmero članova liječničkog tima koji je skrbio o njemu optuženo je za ubojstvo s neizravnom namjerom zbog pogrešaka pri liječenju nogometne legende. Slučaj se ponovno otvara gotovo godinu dana nakon što je prvo suđenje poništeno.

U svibnju 2025. sudski postupak je poništen kada je jedan od trojice sudaca neovlašteno dozvolio snimanje u sudnici za potrebe dokumentarca o 'Malom Zelenom'. Novo suđenje pokreće se danas, a očekuje se kako bi se na konačnu odluku trebalo čekati so srpnja. Predviđa se kako će svjedočiti oko stotinu ljudi među kojima će biti i Maradonine kćeri.

Maradona je preminuo u svom domu dok se oporavljao od operacije vađenja krvnog ugruška iz mozga. Obdukcija je pokazala kako je zatajenje srca uzrokovalo izljev vode u pluća od kojeg je na kraju i umro. Tužitelji tvrde kako su članovi Maradoninog liječničkog tima bili svjesni ozbiljnosti njegovog stanja, ali nisu poduzeli potrebne mjere kako bi mu pomogli. Medicinski vještaci koje je tužiteljstvo angažiralo opisali su Maradonino liječenje kao "manjkavo i nepromišljeno" te su naveli kako bi legendarni nogometaš imao veće šanse za preživljavanje da se liječio u adekvatnoj ustanovi.

Sudi se sedam članova njegovog liječničkog tima. Jedan od njih je njegov glavni liječnik Leopoldo Luque, a druga psihijatrica Agustina Cosachov. Zanimljivo je kako će se medicinskoj sestri koja je skrbila o Maradoni, Dahiani Giseli Madrid, suditi u odvojenom postupku.