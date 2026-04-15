Predsjednik slovenskog parlamenta ide Putinu i najavljuje referendum o izlasku iz NATO-a

Samo nekoliko dana nakon što je izabran, novi predsjednik slovenskog parlamenta Zoran Stevanović iznenadio je najavom posjeta Moskvi i najavom raspisivanja referenduma o članstvu Slovenije u NATO savezu. „Obećali smo narodu referendum o izlasku iz NATO-a i taj ćemo referendum i održati“, kazao je Stevanović za Slovensku televiziju tvrdeći pritom da njegovo mišljenje o tome nije usklađeno ni s jednom stranom silom.

Stevanovićev izbor za predsjednika parlamenta njegove su pristaše u prošli petak proslavile ispred zgrade parlamenta ruskim zastavama, što nije osobito iznenađenje s obzirom na njegove proruske, protueuropske i protu-NATO stavove. Međutim, Stevanović sada tvrdi da njegova stranka Resnica (Istina) zastupa proslovenske, a ne proruske stavove. Stevanović je otvoreno podržao referendum o slovenskom članstvu u NATO-u, dok je u vezi s referendumom o izlasku iz EU ipak bio malo oprezniji, rekavši da takav referendum„ "ne bi bio pozitivno primljen od strane naroda“. Pa ipak, kako je rekao, ključne odluke moraju se donositi u Ljubljani, a ne u Bruxellesu.

Stevanovićeve najave posjeta Moskvi i referenduma o NATO-u izazvale su puno veću pozornost izvan granica Slovenije nego u samoj Sloveniji. „Riješiš se jednog korisnog idiota, a drugi se odmah pojavi u blizini“, komentirao je Stevanovićeve izjave na X-u bivši estonski predsjednik Toomas Hendrik Ilves, a Stevanovićeve izjave izazvale su veliku pozornost i u drugim zemljama na istoku EU, osobito u Poljskoj.

Stevanovićeva Resnica je antisistemska i populistička desničarska stranka koja je nastala na valu žestokih antivladinih prosvjeda protiv ograničenja u vrijeme pandemije koronavirusa što ih je nametnula prošla vlada Janeza Janše. Iako je Stevanović tada deponirao izjavu da nikad neće koalirati s Janšom, prije nekoliko dana vinuo se na čelo parlamenta upravo glasovima Janšine stranke, čime su se ukazali i obrisi buduće četvrte Janšine vlade. U tom neočekivanom partnerstvu treba tražiti i objašnjenje sadašnjih bombastičnih Stevanovićevih najava. Naime, njegovom antisistemskom i proruskom biračkom tijelu vjerojatno se ne sviđa njegov pakt s Janšom, a njegove najave posjeta Moskvi i referenduma o slovenskom članstvu u NATO-u vjerojatno bi ih trebale umiriti. Kada bi doista otišao u Moskvu, Stevanović bi bio prvi predsjednik parlamenta neke članice EU koji se odlučio na takav korak, kojim bi razveselio domaćine, kao i svoje proruske političke saveznike, poput donedavnog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i bivše premijerke Srbije i današnje predsjednice parlamenta Ane Brnabić, koji su mu prvi požurili čestitati na izboru za šefa slovenskog parlamenta.

Iako je riječ o potezima koje bi Janša teško podržao, s obzirom na to da je tada Janša na početku ruske invazije bio prvi u vlaku za Kijev, a usto i nepokolebljivo podržava slovensko članstvo u NATO-u, bivši i najvjerojatniji budući slovenski premijer oko toga se ipak previše ne uzbuđuje. Naime, Stevanovićeve najave referenduma o NATO-u nemaju realno pokriće. Naime, Stevanović kao predsjednik parlamenta nema ovlasti raspisati takav referendum, s obzirom na to da je za realizaciju takve ideje potrebna široka parlamentarna potpora, koja u ovom trenutku ne postoji, premda je jedan dio slovenske politike tradicionalno skeptičan prema NATO-u.

Zato je malo vjerojatno da će se u Sloveniji održati takav referendum. To se potvrdilo i prošle godine, kada je zbog povećanja obrambenih izdataka koalicijska Ljevica predložila referendum o članstvu u NATO-u, a prijedlog je na iznenađenje slovenske i europske javnosti dobio potrebnu parlamentarnu većinu nakon što ga je podržala Janšina stranka, premda inače zdušno podržava i povećanje obrambene potrošnje i NATO, vidjevši toj situaciji odličnu priliku za destabilizaciju vlade Roberta Goloba. Međutim, referendum je na kraju ipak otkazan, što je jedan od razloga zbog kojeg i sadašnje Stevanovićeve izjave u Sloveniji dočekuju sa skepsom.