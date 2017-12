'Otkrili smo NLO bez pogona. Prkose G-sili tako da to čovjek ne može preživjeti'

Pod okriljem Defence Intelligence Agency, tajne službe kojom upravlja američko ministarstvo obrane, od 2007. do 2012. djelovao je program pod imenom The Advanced Aviation Threat Identification Program. S godišnjim budžetom od 22 milijuna dolara, opći je cilj programa bio istraživanje neobičnih, odnosno neobjašnjivih fenomena, neklasificiranih letećih objekata.

Bojazan je bila da se iza barem nekog dijela tih fenomena skrivaju letjelice kineskog ili ruskog porijekla koje se temelje na tehnologiji koju Sjedinjene Države još nemaju. Dakle, ovo je rijetka prilika kada su Sjedinjene Države, ili neka druga svjetska zemlja, priznale kako su ulagale napore u istraživanje NLO-a. Idejni je začetnik programa demokratski senator iz Nevade, u vrijeme začetka programa lider senatske većine Harry Reid. The Advanced Aviation Threat Identification Program nije nikada bio tajan, nego se naprosto nikada nije objavilo njegovo postojanje niti su o njemu do medija stizale bilo kakve vijesti.

Otkrivene anomalije

Vjerojatno bi tako i ostalo da Luis Elizondo, posljednji direktor programa, nije u listopadu ministru obrane Jamesu Mattisu podnio pismenu ostavku na svoje mjesto u njegovu resoru. Učinio je to, kako je rekao, u znak protesta zbog pretjerane tajnosti kojom je projekt bio okružen te unutarnje opozicije, pogotovo nakon što je financiranje prekinuto 2012. godine. Pitanje je je li Mattis pismo uopće i vidio, no čini se da netko drugi jest, ili je netko drugi odlučio da stvar riješi na način da priču o programu istodobno plasira na utjecajni politički web Politico i još utjecajniji The New York Times. Izvještaji su opremljeni i videima takvih viđenja. Zgodno je to osmišljeno jer se u tim tekstovima odmah baca i sjena sumnje na vjerodostojnost programa jer je većina sredstava plasirana na adresu hotelskog i svemirskotehnološkog tajkuna Roberta Bigelowa koji je Reidov prijatelj. Manje se pozornosti pridalo dokumentu koji je navodno nastao pod okriljem programa, 490 stranica teškom zbiru različitih viđenja letjelica sposobnosti kakve nema nijedna do sada poznata u svijetu. Viđenja koja su prijavljivali američki piloti različitih grana vojske gotovo su nebrojena, a počesto bi se događala iznad važnih civilnih ili vojnih postrojenja. Začudilo ga je kako su vijesti pune kada se obali Kalifornije približi kakav ruski avion, a ništa se ne objavljuje o takvim incidentima. A onda je Luis Elizondo dao intervju CNN-u odmah istaknuvši kako ne može govoriti uime američke vlade. Podvukao je kako postoje dokazi koji ga priječe da tvrdi kako izvanzemaljske letjelice nisu posjetile Zemlju.

– Te letjelice, nazovimo ih tako, iskazuju karakteristike kakve nema nijedna američka letjelica ili letjelica bilo koje strane sile za koju bismo mi znali – karakterizirao je objekte koje je istraživao program pod njegovim vodstvom. Zadatak je bio, nastavio je, dokučiti što je zapravo viđeno te utvrditi je li viđeno potencijalna prijetnja nacionalnoj sigurnosti.

– Otkrili smo jako puno, zrakoplovne anomalije koje su naizgled prkosile zakonima aerodinamike. Letjelice koje nemaju pogon, a iskazuju takvu manevrabilnost pri G-silama koje ne može podnijeti ni čovjek ni bilo koji drugi biološki entitet – rekao je Elizondo. Jedan od pilota s objavljenih videa, umirovljeni zapovjednik David Fravor rekao je za CNN kako se 2004. godine susreo s objektom nalik 20 metarskom Tic-Tacu koji se iznimno brzo kretao i mijenjao smjer. Nije zabilježen slučaj kada je neka od tih letjelica napravila neki agresivan manevar, no donedavni direktor programa Elizondo misli da prijetnje ima sve dok su te situacije neobjašnjene i nismo sigurni da nisu prijetnja.

Prašina se nije slegla

Iako, naravno, ima kritičara koji financiranje programa nazivaju bacanjem novca, svakako je još i točnija činjenica kako je to doista kap u moru u odnosu na ono koliko iznosi američki vojni budžet. A sam Elizondo ionako je prelako pronašao drugi posao. Sada radi u To the Stars Academy of Arts and Sciences, kompaniji čiji je suosnivač nitko drugi doli Tom DeLonge, frontmen nekada popularne glazbene grupe Blink-182. U priči o njemu objavljenoj u Rolling Stoneu navodi se fasciniranost teorijama o izvanzemaljcima, dok mu je putovanje u svemir prava opsesija.

U reklami za kompaniju Tom DeLonge opisuje To the Stars kao korporaciju koja je okupila momčad najiskusnijih, povezanih i strastveno znatiželjnih umova iz američke obavještajne zajednice – CIA-e i Ministarstva obrane – koji su desetljećima djelovali u potpunoj tajnosti. DeLonge i njegovi kolege osnivači vjeruju da postoji dovoljno vjerodostojnih dokaza o neidentificiranim zračnim fenomenima koji dokazuju da postoje takve egzotične tehnologije koje mogu donijeti revoluciju čovječanstvu. Cilj im je, navode dalje i na svojoj web-stranici, da se stečene spoznaje iskoriste kako bi se iz sjene izvukli transformativna znanost i inženjerstvo te ih se primijenilo na načine koji doprinose ljudima, ali bez ograničenja kakve vlade. Sasvim bi pogrešno bilo tumačiti kako je program o kojem se naveliko piše po američkim medijima prvi takav u povijesti. Naravno da nije, bilježe se desetljeća nastojanja i Pentagona i drugih organizacija da se dođe do kakvog-takvog odgovora koji bi objasnili barem neki dio od tisuća navodnih viđenja neobjašnjivog ponašanja letjelica u zraku ili nečega sličnoga. Samo, čini se da je ovaj, sada visokopublicirani program dao i najmanje rezultata.

Osim 490 još neobjavljenih stranica, nije dao ništa opipljivo da bi mu se odobrio nastavak financiranja. Ministarstvo obrane ne poriče da se na programu nekoliko godina ozbiljno radilo, no na kraju se i sam senator Reid složio kako nema smisla nastavljati rad na nečemu što nas očito neće približiti odgovoru što je to neobjašnjivo na nebu iznad nas. Pentagonu se učinilo bolje potrošiti novac na nešto drugo što bi predstavljalo stvarnu prijetnju američkoj sigurnosti. Na kraju krajeva, ni slučajevi koji su podigli prašinu koja se nije slegla do danas nisu ponudili više upravo od toga – prašine. Zona 51 koja je praktički sinonim za prikrivanje sličnih fenomena od američke vlade ostala je bez čvrstog dokaza da se tamo nešto skriva. Osim prototipova ratnih zrakoplova koji su kasnije postali, primjerice, F-117. Nikada se nije pojavio nijedan dokaz da tamo ima letjelica koje su negdje pokupljene, a izvanzemaljskog su porijekla. Kao što se vjerovalo da je slučaj s mjestom Roswell u Teksasu gdje je 1947. nešto palo, za što se u prvi mah pomislilo kako je nepoznati objekt, vjerojatno izvanzemaljskog porijekla. Međutim, bio je to jedino promatrački balon tajnog projekta Mogul kojim se motrila atmosfera u potrazi za tragovima sovjetskih nuklearnih pokusa. Najdalja je pretpostavka da je na farmu Williama Maca Brazela pao neki dio ili više njih nuklearnog bombardera jer tamo se nalazi baza 509. bombarderske kombinirane grupe, iste one čiji su avioni bacili atomske bombe na Hiroshimu i Nagasaki. Ispostavilo se i kako je znamenita obdukcija izvanzemaljaca, koja je navodno provedena na izvanzemaljcu nađenom u Roswellu, čista prijevara. Nema veze, od turizma nastalog na teoriji zavjere tamo dobro žive.

Poticanje histerije

Također, u projektima Sign i Grudge koji su tekli od 1948. do 1952. pokušavalo se isto što i s AATAP-om, utvrditi što točno stoji iza viđenja objekata nalik disku, pogotovo navodnih devet koji su nadlijetali državu Washington. Ništa nije pronađeno, a programi su napušteni jer je i samo njihovo postojanje poticalo histeriju u ionako zagrijanoj poslijeratnoj atmosferi. A onda je nastupio projekt Blue Book, najopsežniji takav program u povijesti, trajao je od 1952. do 1969. godine. Istraženo je 12.618 viđenja od kojih je većina otpadala na pogrešno tumačenje prolaska eksperimentalnih aviona poput U2. Ostao je 701 neobjašnjen, no uz opasku da nije zaključeno da ijedan incident predstavlja prijetnju niti je uočeno da se radi o tehnologiji ili principima koji nadilaze tadašnju znanost, kao što nije bilo dokaza da se radi o izvanzemaljskim entitetima. Između 1966. i 1968. tekao je NLO projekt sveučilišta Colorado koji je označio kraj projekta Blue Book temeljem izvještaja Condon kojim je potvrđeno da nema ničega čudno. No to su iskoristili Carl Sagan i Thornton Page da bi napisali knjigu “UFOs: A Scientific Debate” koja se temelji na raspravi koju je o Blue Booku pokrenula American Association of the Advancement of Science. I onda je tu projekt Ozma koji je pokrenuo National Science Fundation čiji je cilj bio uhvatiti inteligentni radijski signal iz smjera planeta koji su orbitirali oko zvijezde Tau Ceti i Epsilon Eridani. Ništa nije pronađeno. Bavila se NLO-ima i CIA 70-ih i 80-ih s ciljem da se utvrdi koja bi viđenja mogla imati veze s napretkom Sovjetskog Saveza u razvoju inovativnih pogona.

