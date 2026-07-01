Glasanje publike za najbolju fotografiju foto natječaja „Volim svoju županiju“ je otvoreno

Nastavljamo s aktivnostima foto natječaja „Volim svoju županiju“! Glasanje stručnog žirija je završeno, a sada je red na vama.

U uži izbor ušla je 21 fotografija iz kategorije Glavni foto natječaj, po jedna iz svake županije i Grada Zagreba, kao i prethodnih godina. Sada je na publici da odabere svog favorita i glasanjem odluči koja će fotografija ponijeti titulu najbolje prema izboru publike.

Glasanje traje od 1. srpnja do 8. srpnja u 12:00 sati.

Svoj glas možete dati putem poveznice: https://volimzup.hrvzz.hr/

Foto natječaj je trajao od 8. do 19. lipnja, a pristiglo je više od 650 fotografija. Predsjednica stručnog žirija, Suzana Arslani naglasila da je žiri imao težak zadatak te je pozvala publiku da odaberu najljepšu fotografiju po svom izboru.

Podsjetimo, stručni žiri nagrađuje tri najljepše fotografije iz kategorija: Glavni foto natječaj, Slike iz dronova i Hrvati izvan Hrvatske, a pregled 27 najljepših fotografija bit će dostupan na službenoj stranici projekta.