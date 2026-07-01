Projekt 'Zlata vrijedan' ponovno okuplja najbolje hrvatske OPG-ove: Uskoro stižu finalisti

Pred nama je trinaesti izbor za najbolje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo "Zlata vrijedan", zajednički projekt Večernjeg lista i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva pokrenut 2014. s ciljem promoviranja ljudi koji su odlučili živjeti i raditi na selu, proizvodeći hranu za sve nas. Riječ je o izboru u kojem svaku županiju te Grad Zagreb predstavlja po jedno poljoprivredno gospodarstvo, a imena ovogodišnjih dvadeset i jednog finalista doznat će se uskoro, nakon što stručni žiri "pročešlja" sve pristigle prijave i izabere one koji će ući u završnicu. Također, u sklopu izbora za najbolji OPG između troje mladih poljoprivrednika bira se i najbolja mlada nada u poljoprivredi.

Ministar David Vlajčić na današnjoj je konferenciji za medije, održanoj povodom održavanja 13. izbora za najbolji OPG, kazao kako su kroz projekt tijekom svih ovih godina predstavljene stotine poljoprivrednika iz cijele Hrvatske, dodavši kako mu je iznimno drago što interes za sudjelovanjem ne jenjava i što svake godine imamo prilike čuti i vidjeti nove inspirativne priče.

Glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić prisjetio se kako se s izborom započelo u vrijeme kad su mnogi mladi ljudi napuštali Hrvatsku u potrazi za nekim boljim životom. Večernji list tada je kao društveno odgovorni medij odlučio ljudima približiti kako izgleda život na selu i koliko su oni koji se bave proizvodnjom hrane za sve nas važni.

I zaista, tijekom proteklih dvanaest godina upoznali smo ljude koji su dokaz da se na selu može živjeti od svoga rada. Neki od njih su odlučili nastaviti obiteljsku tradiciju i ostati proizvoditi hranu u svome selu, drugi su se bili okušali u životu u gradu no naposljetku su se ipak vratili kući, treći su gradski život odlučili zamijeniti seoskim, okušavši se u poljoprivredi o kojoj do tada nisu baš ništa znali. Ti ljudi zaradu ulažu u daljnju proizvodnju, jedni su počeli s kreditima, drugi se pak sve vrijeme oslanjaju isključivo na vlastita sredstva, mnogi su se okrenuli pisanju projekata i EU fondovima. Ipak, svima njima zajedničko je da puno rade. I rade ono što vole.

Naravno, svima njima je važno da ono što proizvedu plasiraju na tržište, u čemu im uveliko pomaže generalni pokrovitelj izbora za najbolji OPG, SPAR Hrvatska, na čijim su policama proizvodi brojnih hrvatskih poljoprivrednika. Direktor SPAR-a Hrvatska Goran Vukelić na današnjoj je konferenciji za medije kazao kako će s takvom praksom nastaviti istaknuvši kako im je sudjelovanje u projektu "Zlata vrijedan" iznimno važno i uklapa se u strategiju kompanije.

Najbolja obiteljska poljoprivredna gospodarstva dobit će i prigodne novčane nagrade. Od ove su godine one su povećane za svih šestero dobitnika pa tako nagrada za prvoplasiranog iznosi pet tisuća, osvojeno drugo mjesto vlasniku donosi četiri tisuće, dok će trećeplasirani biti nagrađen s tri tisuće eura, a isti će iznos pripasti i mladoj nadi u poljoprivredi. I čitatelji Večernjeg lista imat će priliku dodijeliti jednu nagradu glasujući za najbolji OPG koji će dobiti dvije tisuće eura dok će generalni pokrovitelj izbora za najbolji OPG, SPAR Hrvatska, dodijelit nagradu SMART OPG 4.0 za primjenjuju novih tehnologija i inovacija u poljoprivredi. Ta je nagrada 2000 eura. Tko su ovogodišnji finalisti, kako žive i rade, zašto su se odlučili za život na selu, koliko im u proizvodnji znače potpore iz programa Ruralnog razvoja... pratite od 17. kolovoza na portalu vecernji.hr i na stranicama Večernjeg lista te u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska" HRT-a, partnera projekta "Zlata vrijedan".