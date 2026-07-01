FOTO Nešto je u brojkama: Na današnji datum dva događaja promijenila su Hrvatsku iz temelja

Na današnji dan prije 13 godina, 1. srpnja 2013., Hrvatska je ispisala jednu od najvažnijih stranica svoje moderne povijesti postavši punopravna članica Europske unije. Nakon više od desetljeća pregovora, reformi i usklađivanja s europskim zakonodavstvom, naša je zemlja postala 28. članica europske zajednice država.
Na današnji dan prije 13 godina, 1. srpnja 2013., Hrvatska je ispisala jednu od najvažnijih stranica svoje moderne povijesti postavši punopravna članica Europske unije. Nakon više od desetljeća pregovora, reformi i usklađivanja s europskim zakonodavstvom, naša je zemlja postala 28. članica europske zajednice država.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Tom povijesnom događaju prethodio je referendum održan godinu ranije, na kojem je gotovo 66 posto građana podržalo ulazak Hrvatske u Europsku uniju, dajući zeleno svjetlo završetku pristupnog procesa.
Tom povijesnom događaju prethodio je referendum održan godinu ranije, na kojem je gotovo 66 posto građana podržalo ulazak Hrvatske u Europsku uniju, dajući zeleno svjetlo završetku pristupnog procesa.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Središnja proslava održana je u Zagrebu, na Trgu bana Jelačića, gdje je puštena Beethovenova Oda radosti, službena himna Europske unije, dok se s hotela Dubrovnik zavijorila plava zastava s dvanaest zlatnih zvijezda, simbolom jedinstva, solidarnosti i zajedništva europskih naroda. Istodobno su se svečanosti održavale i u drugim hrvatskim gradovima.
Središnja proslava održana je u Zagrebu, na Trgu bana Jelačića, gdje je puštena Beethovenova Oda radosti, službena himna Europske unije, dok se s hotela Dubrovnik zavijorila plava zastava s dvanaest zlatnih zvijezda, simbolom jedinstva, solidarnosti i zajedništva europskih naroda. Istodobno su se svečanosti održavale i u drugim hrvatskim gradovima.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Hrvatski put prema članstvu trajao je više od deset godina. Formalni proces započeo je 2001. godine potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, nakon čega su uslijedili zahtjevni pregovori i ispunjavanje brojnih političkih, pravnih i gospodarskih kriterija. Završetak pregovora okrunjen je 2011. godine potpisivanjem Ugovora o pristupanju, čime je otvoren put za službeni ulazak u Europsku uniju dvije godine kasnije.
Hrvatski put prema članstvu trajao je više od deset godina. Formalni proces započeo je 2001. godine potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, nakon čega su uslijedili zahtjevni pregovori i ispunjavanje brojnih političkih, pravnih i gospodarskih kriterija. Završetak pregovora okrunjen je 2011. godine potpisivanjem Ugovora o pristupanju, čime je otvoren put za službeni ulazak u Europsku uniju dvije godine kasnije.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Jedna od ključnih osoba tog procesa bila je tadašnja premijerka Jadranka Kosor, koja je nakon završetka pristupnog procesa poručila: "Hrvatska se danas vraća kući, vraća u zajednicu europskih naroda. Srce mi je puno radosti."
Jedna od ključnih osoba tog procesa bila je tadašnja premijerka Jadranka Kosor, koja je nakon završetka pristupnog procesa poručila: "Hrvatska se danas vraća kući, vraća u zajednicu europskih naroda. Srce mi je puno radosti."
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Od ulaska u Europsku uniju Hrvatska je prošla kroz niz važnih europskih integracija. Početkom 2023. godine zemlja je uvela euro kao službenu valutu te istodobno postala članica schengenskog prostora, čime su ukinute granične kontrole sa zemljama Schengena i dodatno olakšano putovanje, poslovanje i trgovina.
Od ulaska u Europsku uniju Hrvatska je prošla kroz niz važnih europskih integracija. Početkom 2023. godine zemlja je uvela euro kao službenu valutu te istodobno postala članica schengenskog prostora, čime su ukinute granične kontrole sa zemljama Schengena i dodatno olakšano putovanje, poslovanje i trgovina.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Zanimljivo je da 1. srpnja nosi još jedno važno mjesto u novijoj hrvatskoj političkoj povijesti. Na isti datum, ali 2009. godine, tadašnji predsjednik Vlade Ivo Sanader iznenada je podnio ostavku na mjesto premijera Republike Hrvatske i povukao se iz aktivne politike.
Zanimljivo je da 1. srpnja nosi još jedno važno mjesto u novijoj hrvatskoj političkoj povijesti. Na isti datum, ali 2009. godine, tadašnji predsjednik Vlade Ivo Sanader iznenada je podnio ostavku na mjesto premijera Republike Hrvatske i povukao se iz aktivne politike.
Foto: lukunize
Share
Podijeli
Na čelo Vlade ubrzo je došla Jadranka Kosor, koja je kasnije dovršila pregovore o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji.
Na čelo Vlade ubrzo je došla Jadranka Kosor, koja je kasnije dovršila pregovore o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji.
Foto: galoicju
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: boris scitar
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Kay Nietfeld/DPA
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Kay Nietfeld/DPA
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: anicrobe
Share
Podijeli
Foto: igor kralj
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: igor kralj
Share
Podijeli
Foto: galoicju
Share
Podijeli
Foto: davor visnjic
Share
Podijeli
Foto: goran stanzl
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: boris scitar
Share
Podijeli
Foto: galoicju
Share
Podijeli
Foto: galoicju
Share
Podijeli
Foto: cagaljiv
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: strukisa
Share
Podijeli
Foto: Dino Stanin
Share
Podijeli
Foto: puklavda
Share
Podijeli
Foto: miletito
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: midzorsl
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl
Share
Podijeli
Foto: lukunize
Share
Podijeli
Foto: midzorsl
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: lukunic marko
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: glebovpe
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: strukisa
Share
Podijeli
Foto: glebovpe
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl
Share
Podijeli
Foto: anicrobe
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Goran Stanzl
Share
Podijeli
Foto: galoicju
Share
Podijeli
Foto: puklavda
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: cagaljiv
Share
Podijeli
Foto: glebovpe
Share
Podijeli
Foto: lukunize
Share
Podijeli
Foto: strukisa
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Vjeran Zganec - Rogulja
Share
Podijeli
Foto: galoicju
Share
Podijeli
Foto: jelavigr
Share
Podijeli
Foto: midzorsl
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: midzorsl
Share
Podijeli
Foto: strukisa
Share
Podijeli
Foto: Dino Stanin
Share
Podijeli
Foto: lukunize
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: anicrobe
Share
Podijeli
Foto: strukisa
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl
Share
Podijeli
Foto: galoicju
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: anicrobe
Share
Podijeli
Foto: Jurica Galoic/24sata
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/Vecernji list
Share
Podijeli
Foto: Goran Stanzl/Vecernji list
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/