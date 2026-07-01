FOTO Nešto je u brojkama: Na današnji datum dva događaja promijenila su Hrvatsku iz temelja
Na današnji dan prije 13 godina, 1. srpnja 2013., Hrvatska je ispisala jednu od najvažnijih stranica svoje moderne povijesti postavši punopravna članica Europske unije. Nakon više od desetljeća pregovora, reformi i usklađivanja s europskim zakonodavstvom, naša je zemlja postala 28. članica europske zajednice država.
Središnja proslava održana je u Zagrebu, na Trgu bana Jelačića, gdje je puštena Beethovenova Oda radosti, službena himna Europske unije, dok se s hotela Dubrovnik zavijorila plava zastava s dvanaest zlatnih zvijezda, simbolom jedinstva, solidarnosti i zajedništva europskih naroda. Istodobno su se svečanosti održavale i u drugim hrvatskim gradovima.
Hrvatski put prema članstvu trajao je više od deset godina. Formalni proces započeo je 2001. godine potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, nakon čega su uslijedili zahtjevni pregovori i ispunjavanje brojnih političkih, pravnih i gospodarskih kriterija. Završetak pregovora okrunjen je 2011. godine potpisivanjem Ugovora o pristupanju, čime je otvoren put za službeni ulazak u Europsku uniju dvije godine kasnije.
Jedna od ključnih osoba tog procesa bila je tadašnja premijerka Jadranka Kosor, koja je nakon završetka pristupnog procesa poručila: "Hrvatska se danas vraća kući, vraća u zajednicu europskih naroda. Srce mi je puno radosti."
Od ulaska u Europsku uniju Hrvatska je prošla kroz niz važnih europskih integracija. Početkom 2023. godine zemlja je uvela euro kao službenu valutu te istodobno postala članica schengenskog prostora, čime su ukinute granične kontrole sa zemljama Schengena i dodatno olakšano putovanje, poslovanje i trgovina.
Zanimljivo je da 1. srpnja nosi još jedno važno mjesto u novijoj hrvatskoj političkoj povijesti. Na isti datum, ali 2009. godine, tadašnji predsjednik Vlade Ivo Sanader iznenada je podnio ostavku na mjesto premijera Republike Hrvatske i povukao se iz aktivne politike.