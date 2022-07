Njemački ministar upozorava na 'katastrofalan' novi val koronavirusa: Jasno je što nam treba da to spriječimo!

Njemački ministar zdravstva Karl Lauterbach upozorio je na "katastrofalan" novi val koronavirusa u Njemačkoj ako se prije jeseni ne dogovore dostatne mjere za suzbijanje COVID-19.

"Uđemo li u jesen kako smo sada, dakle bez zaštitnih maski, bez ičega, to bi značilo da će broj zaraženih oštro porasti, ali i da će odjeli intenzivne skrbi biti preopterećeni", rekao je za dpa u četvrtak tijekom posjeta Washingtonu.

U isto vrijeme, nastavio je Lauterbach, i bolničko osoblje bit će bolesno, što će biti dodatno opterećenje za zdravstveni sustav. "To je poput svijeće koja gori na dva kraja", rekao je Lauterbach.

"Potrebne su nam mjere, to je jasno... nije pitanje za raspravu, bit ćemo spremni", rekao je Lauterbach. Nije htio ulaziti u to koje će mjere biti primijenjene rekavši da je to tema povjerljivih pregovora s ostalim ministarstvima, uključujući ministarstvo pravosuđa.

Zakonska osnova sadašnjih ograničenja protiv koronavirusa u Njemačkoj istječe 23. rujna, a do tada vlada mora odlučiti o novim mjerama", rekao je Lauterbach.

