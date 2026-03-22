DRAMA NA STUBAIER GLEČERU

Njemački državni tajnik Träger (52) preminuo nakon skijanja u tirolskim Alpama u Austriji

Party conference of the SPD Bavaria
Foto: Daniel Vogl/DPA
1/3
Autor
Snježana Herek
22.03.2026.
u 22:45

Träger je, kako navode mediji, čitav niz godina bio član njemačkog Bundestaga, a od svibnja 2025. godine obnašao je dužnost parlamentarnog državnog tajnika i njemačkom Saveznom ministarstvu za okoliš

Dramatične scene odvijale su se u subotu u tirolskim Alpama u Austriji. Njemački socijaldemokratski političar (SPD) Carsten Träger, koji je bio u Tirolu na skijanju iznenadno je preminuo, izvijestili su u nedjelju austrijski mediji. Prema medijskim izvješćima, 52-godišnji parlamentarni državni tajnik u njemačkom saveznom Ministarstvu za okoliš, jučer je na skijaškoj stazi glečera Stubaier u tirolskim Alpama doživio nesreću. Navodno je za vrijeme skijanja kolabirao i pao. Potom je prevezen u kliniku u Innsbrucku, gdje je ponovno kolabirao, srušio se i preminuo. I više mu nije bilo spasa, izvještava u nedjelju dnevni list “Kronen Zeitung” i ostali austrijski mediji. Trägerovu smrt, bavarski SPD je u nedjelju objavio “s dubokom tugom”, pozivajući se na novinsku agenciju AFP, jer prvotno nije bilo potvrde iz austrijskog Tirola o smrti visokog njemačkog dužnosnika.

Träger je, kako navode mediji, čitav niz godina bio član njemačkog Bundestaga, a od svibnja 2025. godine obnašao je dužnost parlamentarnog državnog tajnika i njemačkom Saveznom ministarstvu za okoliš. Nakon vijesti o Trägerovoj iznenadnoj smrti, zastave na njemačkom Bundestagu u Berlinu, spuštene su na pola koplja. To je u nedjelju objavila predsjednica njemačkog saveznog parlamenta Julia Klöckner (CDU). Carsten Träger je rođen 1973 godine u Fürthu.

Prije nego je postao državni tajnik, bio je od 2013. godine u Bundestagu. “Duboko smo potreseni” rekao je šef parlamentarne skupine SPD-a Matthias Miersch, istaknuvši:” Njegova smrt ostavlja prazninu koja se ne može ispuniti”. Mediji prenose i izjave dvoje predsjednika bavarskog SPD-a, političarke Ronje Endres i Sebastiana Jörga Roloffa, koji su izjavili: “Izgubili smo strastvenog borca za socijalnu pravdu i zaštitu osnova našeg življenja”. Uz opasku: Träger je “mnogima od nas bio puno više od kolege, bio je prijatelj, savjetnik i uzor”. Predsjednicu njemačkog Bundestaga Klöckner je Trägerova smrt “duboko pogodila”. Naredila je da se zastave na Bundestagu spuste na pola koplja. “U srijedu će na plenarnoj sjednici Bundestaga biti komemoracija za gospodina Trägera”, najavila je u nedjelju predsjednica njemačkog Saveznog parlamenta Julia Klöckner (CDU), koja je na toj visokoj dužnosti od ožujka 2025. godine. Iza prerano preminulog njemačkog političara Carstena Trägera ostale su neutješne supruga i dvije kćeri.
