Preminuo Robert Fox, producent 'Krune' koji je 18 mjeseci čuvao najveću tajnu Davida Bowieja

Robert Fox, jedan od najutjecajnijih britanskih kazališnih i filmskih producenata, čovjek koji je stajao iza kulisa nekih od najvećih hitova modernog doba, preminuo je u 73. godini. Njegova supruga Fiona Golfar potvrdila je vijest za Deadline, opisavši njegove posljednje trenutke dirljivim riječima. "Preminuo je točno onako kako je planirao: kod kuće, gledajući u svoj vrt prepun cvijeća, okružen suprugom i petero djece u predivno proljetno poslijepodne. Bio je to vrhunac elegantne produkcije Roberta Foxa", izjavila je.

Foxov odlazak označava kraj jedne ere u kojoj je svojom vizijom, ukusom i nevjerojatnom sposobnošću prepoznavanja talenta zauvijek oblikovao britansku i svjetsku scenu.

Iako je njegova karijera bila ispunjena uspjesima, jedna od najfascinantnijih priča iz njegova života jest ona o prijateljstvu s Davidom Bowiejem, koje je trajalo više od četrdeset godina. Fox je bio jedan od rijetkih ljudi na svijetu koji su znali da glazbena ikona umire od raka jetre. Bowie mu je dijagnozu povjerio krajem 2014. godine tijekom Skype poziva dok su dogovarali rad na mjuziklu "Lazarus". Fox je tu informaciju čuvao u najstrožoj tajnosti punih 18 mjeseci, čak i od najbližih suradnika na predstavi. Učinio je to kako bi zaštitio Bowiejevu privatnost i omogućio mu da u miru završi svoj posljednji album "Blackstar" i mjuzikl, bez medijske pompe koju je Bowie prezirao. "Bio je privatan čovjek i htio je minimalnu strku. Želio je zaštititi svoju obitelj od ludila koje bi nastalo", objasnio je Fox nakon pjevačeve smrti 2016. godine.

Producent Robert Fox Foto: DDAA/ZOB

Njegov utjecaj osjetio se i na malim ekranima, ponajviše kroz globalni fenomen, Netflixovu seriju "The Crown". Malo je poznato da je upravo Foxova kazališna produkcija bila izravna inspiracija za jednu od najskupljih i najnagrađivanijih serija svih vremena. Naime, on je producirao hit predstavu "The Audience" scenarista Petera Morgana, u kojoj je Helen Mirren briljirala kao kraljica Elizabeta II. Ogroman uspjeh te predstave potaknuo je Morgana da priču proširi u serijski format, a Fox je ostao ključni dio tima kao izvršni producent tijekom svih šest sezona, donoseći seriji Zlatni globus za najbolju dramu.

Robert Fox bio je izdanak jedne od najuglednijih britanskih "kraljevskih" obitelji glumišta. Rođen kao najmlađi sin moćnog kazališnog agenta Robina Foxa i glumice Angele Worthington, odrastao je okružen umjetnošću. Njegova starija braća su proslavljeni glumci Edward Fox, poznat po ulozi u filmu "Dan šakala", i James Fox. Bio je i stric novoj generaciji glumačkih zvijezda, uključujući Emiliju Fox, zvijezdu serije "Nijemi svjedok", Freddieja Foxa iz "Zmajeve kuće" te kontroverznog Laurencea Foxa. Nakratko je bio povezan i s drugom velikom dinastijom, Redgrave, kroz brak s glumicom Natashom Richardson od 1990. do 1992. godine.

Tijekom karijere duge više od četiri desetljeća, producirao je preko 50 predstava na West Endu i Broadwayu, a njegov instinkt za talente bio je legendaran. Njegova produkcija drame "Another Country" iz 1984. godine bila je odskočna daska za tada potpuno nepoznate glumce koji su u njoj ostvarili svoje debije na West Endu: Kennetha Branagha, Daniela Day-Lewisa, Colina Firtha i Ruperta Everetta. Bio je poznat kao producent kojem su se glumačke dive poput Judi Dench i Maggie Smith uvijek prve obraćale, producirajući neke od njihovih najvažnijih kazališnih uloga. David Hare, slavni dramatičar, rekao je: "Svatko tko je bio nepogrešiv izbor za producenta Maggie Smith morao je imati iznimno strpljenje za neusporedive nagrade."

Njegov producentski potpis stoji i na nizu hvaljenih filmova koji su osvajali Oscare i najvažnije svjetske nagrade. Producirao je remek-djela kao što su "Sati" sa Meryl Streep, Nicole Kidman i Julianne Moore, zatim "Bilješke o jednom skandalu" s Judi Dench i Cate Blanchett, "Iris" za koji je Jim Broadbent dobio Oscara te "Okajanje" redatelja Joea Wrighta. Njegova sposobnost da se s lakoćom kreće između kazališnog i filmskog svijeta učinila ga je jedinstvenom figurom u industriji zabave. Od njega su se oprostili brojni kolege, a glumac Hugh Jackman, s kojim je surađivao na predstavi "The Boy from Oz", napisao je: "Robert Fox bio je integralni dio mog života. Imao je jedinstvenu sposobnost da se svatko osjeća viđenim i saslušanim. Bio je uzor."