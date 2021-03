Njemačka ubrzava cijepljenje, Merkel: 'Situacija se pogoršava, morat ćemo posegnuti za kočnicom za nuždu'

Slogan glasi: cijepiti, cijepiti, cijepiti - sažela je njemačka kancelarka strategiju nakon sastanka predstavnika savezne i pokrajinskih vlada u petak navečer. Cijepljenje kao jedan od glavnih mehanizama u borbi protiv pandemije koronavirusa, to je njemačka vlada definirala još prije nekoliko tjedana.

Kućni liječnici ubrzavaju cijepljenje

No Njemačka kaska za svojim ciljevima i to ne samo zbog problema s cjepivom AstraZeneca i zato je i sazvan tzv. samit o cijepljenju s njemačkom kancelarkom i čelnicima njemačkih saveznih pokrajina. Samit je trebao biti održan još u srijedu navečer ali je zbog zaustavljanja cijepljenja cjepivom AstraZeneca odgođen do trenutka kada će se o ovom cjepivu izjasniti Europska agencija za lijekove (EMA).

Nakon što je u četvrtak navečer EMA dala do znanja da AstraZenecu i dalje smatra sigurnom, odmah nakon toga je i ministar zdravstva Jens Spahn dozvolio dalje cijepljenje ovim cjepivom i najavio održavanje sastanka o cijepljenju za petak, javlja Deutsche Welle.

Najvažniji zaključak sastanka o cjepivu je najava početka cijepljenja i u ordinacijama kućnih liječnika što bi trebalo uslijediti odmah nakon Uskrsa. No u prvim tjednima bi liječničke prakse koje će provoditi cijepljenje, njih oko 50.000, tjedno trebale primiti svega 20 doza cjepiva. Obim isporuke ordinacijama kućne prakse bi se trebao povećati krajem travnja.

U principu će liječničke prakse dobivati one doze koje centri za cijepljenje ne budu bili u stanju potrošiti. Tako bi uz planiranih 2,5 milijuna cijepljenja u centrima tjedno trebalo biti provedeno još milijun cijepljenja u praksama kućnih liječnika.

Posebni režim za pogranična područja

Dodatnih 350.000 doza cjepiva bi trebale dobiti dijelovi Njemačke koji graniče s regijama s velikim postotkom visokorizičnih mutiranih varijanti koronavirusa u Francuskoj, Austriji i Češkoj. Ove dodatne količine Njemačka bi trebala dobiti od proizvođača Biontech/Pfizer koji je, kako je rekla Merkel, Europskoj uniji do kraja ožujka obećao dodatnih četiri milijuna doza.

Merkel još uvijek stoji pri svom obećanju da se do kraja ljeta svim građanima Njemačke (s naglaskom na „za one koji to žele“) pruži prilika za cijepljenje. Ona sama je rekla da bi se sada, kada su stručnjaci preporučili cijepljenje AstraZenecom i za starije od 65, "u svakom slučaju"cijepila ovim cjepivom. Ona je isto tako, na pitanje novinara, rekla kako nema nikakvih razloga da Njemačke ne cijepi i ruskim cjepivom Sputnjik V kada ovo cjepivo odobri EMA.

Dolazi kočnica za nuždu

No s osvrtom na sastanak s premijerima saveznih pokrajina o daljnjim mjerama u borbi protiv pandemije koronavirusa koji je zakazan za ponedjeljak (22.3.) kancelarka je rekla usput nešto što je privuklo veću pozornost medija od informacija koje je dala u vezi s brzinom cijepljenja. S obzirom na trenutni ekponencijalni rast broja novozaraženih i rast sedmodnevne incidencije, kancelarka je najavila da će se posegnuti za "kočnicom u slučaju nužde". To je mehanizam dogovoren na posljednjem sastanku početkom ožujka kada je dogovoreno da se lagane mjere otvaranja mogu ukinuti u slučaju rasta incidencije iznad granice od 100 čemu se Njemačka svakodnevno približava.

"Situacija se pogoršava i mi ćemo morati posegnuti za mehanizmom kočnice za nuždu. Ja sam se nadala da to neće biti slučaj ali je to neizbježno", zaključila je kancelarka.

Neke savezne pokrajine su već povukle neke mjere ublažavanja i ponovo uvele ograničenja kod privatnih kontakata.

