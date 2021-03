Doktori satima na telefonu: Mlađi se javljaju za cijepljenje umjesto onih koji odbijaju

Objava Europske agencije za lijekove (EMA) kojom su potvrdili da koristi od cijepljenja AstraZenecom i dalje nadmašuju rizik od mogućih nuspojava trebala bi zaustaviti trend odbijanja tog cjepiva među građanima. Kako bi tome pridonijeli i vratili poljuljano povjerenje u oxfordsko cjepivo, političari nastoje vlastitim primjerom pokazati da vjeruju cjepivu. Danas se cjepivom AstraZenece cijepio britanski premijer Boris Johnson te čitav slovenski državni vrh – predsjednik Borut Pahor, premijer Janez Janša, predsjednik parlamenta Igor Zorčič i predsjednik Državnog vijeća Alojz Kovšca.

Cijepljeno 280.000 ljudi

Još je prerano da bi se uočilo koliko je EMA-ina odluka utjecala na odluku građana. Obiteljski doktori u Zagrebu su ovotjednu pošiljku od po 26 cijepnih doza dobili u srijedu i naručivali pacijente za četvrtak i petak, a sljedeće će naručivati kad dobiju novu pošiljku idući tjedan. Kada, ne znaju, jer dostava iz Zavoda za javno zdravstvo im samo zakuca na vrata, bez najave.

– U četvrtak mi je 12-ero odbilo AstraZenecu, ali je desetero drugih prihvatilo – kaže dr. Vesna Potočki Rukavina, dodajući da je to značilo dva i pol sata telefoniranja, što je vrijeme oduzeto drugim pacijentima.

– Šaroliko je, negdje odbijaju, a negdje se mlađi pacijenti sami javljaju jer se žele cijepiti ako pacijenti koji su prije njih to odbijaju – kaže dr. Nataša Ban Toskić iz KoHoma. A cijepljenje ionako ide sporo jer stižu male količine cjepiva. Do danas su to bile 365.082 doze.

Cijepljene su 280.622 osobe – jednom dozom 222.162 osobe, a s dvije doze 76.460 osoba. Istovremeno se zaraza sve više širi, bio to treći val ili rep drugog vala, svejedno. Bolnice se ponovno pune, kako u europskim i zemljama u okruženju, tako i u Hrvatskoj.

Danas je zabilježeno 1112 novooboljelih među 6552 testirane osobe, što je udio od 17% pozitivnih, dok je proteklih 14 dana to bilo 11,6%. Na tjednoj razini, u prvih pet dana tjedna imamo povećanje u odnosu na prošli tjedan 45%, iznio je Krunoslav Capak. Umrlo je 17 osoba. Prema riječima prof. Alemke Markotić, britanski soj preuzima dominaciju, negdje je raširen i više od 80%, negdje oko 50%. Osvrnuvši se na stav EMA-e oko AstraZenecina cjepiva, Markotić je rekla kako će se i dalje pratiti nuspojave vezane za trombozu i zgrušavanje krvi.

– Još uvijek je nejasno koji su mehanizmi u pozadini pojave povećanog broja tromboza. Ono što se diskutiralo tijekom te rasprave je da većina zemalja koje su odmah odlučile isključiti starije od 65 godina iz cijepljenja, za što se nije pokazalo da ima znanstvene osnove, baš kao i oni koji su zaustavili cijepljenje zbog informacija o trombozi, sad imaju problema u komunikaciji – kako objasniti ljudima zašto su bile takve odluke. Generalni zaključak je da rizik od nuspojava je puno manji nego opasnost od COVID i dalje će se pratiti svaki detalj i sve nuspojave cjepiva – naglasila je Markotić.

Stožer civilne zaštite odlučio je preko lokalnih stožera pooštriti nadzor provođenja protuepidemijskih mjera. Onima koji krše propisane mjere ukidat će naknade koje isplaćuje država. Ponajprije se to odnosi na ugostitelje koji goste primaju u zatvorene terase s grijalicama, što u epidemiološkom smislu predstavlja zatvoren prostor i kao takav rizičan.

Pojačan nadzor i sankcioniranje

– Donijeli smo uputu kojom se od svih lokalnih stožera traži da se pojača nadzor provođenja mjera, što uključuje i dosljednije sankcioniranje. To znači i predlaganje mjera u suradnji s epidemiolozima, ali i turističkim zajednicama. To su važne upute kako bi se zadržao sustav postojećih mjera prema kojima ljudi u Hrvatskoj žive pod najmanjim restrikcijama u Europi. Želimo postići da svi u sustavu, i zdravstvenom i turističkom koordiniraju, razmatraju aktualnu situaciju i, ili samostalno ili kroz prijedlog mjera Nacionalnom stožeru, pokušaju zaustaviti širenje virusa i da što spremniji uđemo u novu sezonu. Kao što smo više puta rekli, možemo uspjeti ako svatko preuzme odgovornost za ono što se događa na njegovom području. To ne znači prebacivanje odgovornosti na nekog drugog, ali treba nam, pogotovo u ovoj situaciji, što šira uključenost svih koji moraju postati sastavni dio rješenja – kazao je Davor Božinović.

