Djevojka se javila iz sarajevske bolnice: 'Smjenjuju se hitna, kombi od mrtvačnice i kamioni sa kisikom'

Od grada skijanja postali smo grad umiranja - tim riječima opisala je Sedina Muhibić situaciju Sarajevu, najteže pogođenom gradu u Bosni i Hercegovini koja se trenutno nalazi usred novog vala pandemije. Prema Sveučilištu Johns Hopkins, Bosna i Hercegovina deveta je na svijetu po smrtnosti od koronavirusa na sto tisuća stanovnika. A da je situacija doista alarmantna potvrđuje ova Sarajka koja se već mjesec dana nalazi u Infektivnoj klinici.

- Pojma nemam što je s mojom kliničkom slikom jer sam od prve zaraze (20.12. u Thalassotherapia Opatija), kad sam imala sve simptome i katastrofa prošla, imala poslije i negativne i pozitivne testove, antitijela nemam.. I dalje imam posljedice zaraze, slabost, infekciju, visoke temperature i liječim se. Nekad sam bolje, nekad lošije, ali imam snage viriti na prozor jer je konstantno buka. Samo se smjenjuju hitna pomoć, kombi od mrtvačnice i kamioni sa kisikom.. Tako cijeli dan i noć - tako opisuje Sedina svoje dane u izolaciji na Facebooku. Odlučila je progovoriti, kaže, kako bi upozorila svoje sugrađane.

- S lijeve strane na recepciji neprestano zvone telefoni jer se svi raspituju za svoje, a sad je već preko 500 pacijenata na KCUS. Sestre i doktori su u trku i neprestano rade, padaju s nogu... Razgovaraju o pacijentima, bore se da svakog spase.. Kad ujutro čujem da je kat niže na intenzivnoj za noć 16 umrlo, jednostavno nevjerojatno.. Samo pomislim kako je njihovim bližnjima koji su tu noć zvali za informacije i što kad saznaju da je gotovo i da je već u mrtvačnici. Ovo je postalo ludilo pravo, ali kasno je sad kajati se zbog skijanja - upozorila je Sedina, no kod mnogih nije naišla na razumijevanje. Štoviše, uslijedile su uvrede.

- Nakon sat vremena od objave, nevjerovano je koliko poruka i komentara osude dobivam za ovu objavu, kojom želim samo prenijeti realnost koju danima gledam, ako ne vjerujete blokirajte me. Skratite meni muke da vas ja blokiram i ide život dalje. Valjda. Jer zbog takvih koji negiraju i jeste ovako stanje u svijetu! I da... Niko me nije mogao vidjeti kako skijam usred pandemije jer sam bila mjesecima u bolnici Thalassotherapia Opatija, gdje su me spasili kad sam se tek zarazila Covidom - dodala je.