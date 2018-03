Njemačka na neodređeno vrijeme izlazi iz Schengena?

Novi njemački ministar unutarnjih poslova Horst Seehofer želi kontrole na njemačkim granicama zadržati na neodređeno razdoblje te ih proširiti i na ostale prijelaze čime bi Njemačka praktički izišla iz Schengenskog sustava, prenosi dnevnik Welt am Sonntag.

"Kontrole granica prema susjedima moraju biti toliko dugo na snazi dok Europskoj uniji ne pođe za rukom učinkovitija zaštita i kontrola vanjskih granica. No je ne vidim da bi to u dogledno vrijeme moglo uspjeti“, rekao je Seehofer (Kršćansko-socijalna unija CSU) u razgovoru za dnevnik Welt am Sonntag.

On je ujedno najavio da bi kontrole trebale biti proširene i na ostale njemačke granične prijelaze.

"Trenutno nisu mnogi granični prijelazi u Njemačkoj trajno kontrolirani. Moramo govoriti o tomu može li to tako ostati. Ne radi se samo o sprječavanju ilegalnih prelazaka granice nego i o ostalim zaštitnim funkcijama“, rekao je Seehofer.

Trenutno je Schengenski sustav na njemački zahtjev ukinut na njemačko-austrijskoj granici te na zahtjev Danske na njemačko-danskoj granici.

Seehofer se založio i za sustavnije protjerivanje osoba kojima je odbijen zahtjev za azilom. On je zatražio pojačanje osoblja u sudovima koje odlučuju o zahtjevu za azilom i protjerivanjima te je obećao pomoć saveznim državama u procesu protjerivanja osoba za koje ne postoji pravni temelji za boravak u Njemačkoj.

Novi ministar unutarnjih poslova i donedavni premijer Bavarske se također zauzeo za promjenu odnosa prema istočnim članicama EU-a koje odbijaju primanje migranata.

"Ako budemo strpljivo pregovarali, velik dio ovih zemalja će pristati na raspodjelu izbjeglica. A neke zemlje bi se na neki drugi način mogle angažirati u rješenju problema, recimo pojačanim angažmanom u zaštiti zajedničkih vanjskih granica", rekao je Seehofer.

Predsjednik CSU-a i ranije jedan od najžešćih kritičara liberalne migrantske politike Angele Merkel najavio je, nakon slabog rezultata svog CSU-a na posljednjim parlamentarnim izborima, borbu za glasače koji su se okrenuli protuimigrantskom AfD-u.

U Bavarskoj se najesen održavaju izbori za lokalni parlament na kojem se CSU bori za očuvanje apsolutne većine.