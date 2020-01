Njemačka će izgubiti više od 400.000 radnih mjesta u autoindustriji

Njemačke će do 2030. godine izgubiti oko 410.000 radnih mjesta u autoindustriji zbog prelaska na električne automobile, pokazuje studija koju je objavila Nacionalna platforma za budućnost mobilnosti NPM. Ovo je do sada najcrnji scenarij za njemačku autoindustriju.

Pogođeni svi sektori

Računica kojom su se vodili pri izradi studije uzima u obzir nekoliko elemenata. Naime, prosječni motor s unutarnjim izgaranjem sastoji se od oko 1200 dijelova, dok s druge strane, prosječni motor električnog automobila ima njih samo oko 200. A što je manje dijelova, potrebno je manje radnika za njihovu proizvodnju i potom ugradnju. Usto, posredno, potrebno je manje kooperanata i dobavljača proizvođačima električnih automobila. Što sve vodi prema ukidanju radnih mjesta. Tu je još jedan bitan element. Naime, proizvodnja električnog automobila može se znatno više automatizirati u odnosu na proizvodnju klasičnih automobila.

Dosadašnje procjene bile su blaže, držalo se kako će bez posla ostati “samo” 80.000 zaposlenika, no stvarnost je, po svemu sudeći, puno teža. Bez posla će ostati gotovo jedan posto ukupnog broja zaposlenih u Njemačkoj.

Procijenjeno je i po kojim će sektorima autoindustrije doći do najvećeg pada broja zaposlenika. Prije svega, najveći broj otkaza dogodit će se na samom sklapanju automobila. Procjene govore o budućem višku od 240.000 radnika. Nešto manje bit će pogođeni ostali sektori poput tehničkog razvoja automobila, dizajna, prerade i metalnih konstrukcija. Gubitak poslova, prema novoobjavljenoj studiji, bit će više ili manje ravnomjerno raspoređen po svim razinama, od pomoćnih radnika do visoko obrazovanih stručnjaka. U dugoročnom smislu vjerojatno će doći i do smanjenja broja zaposlenih u upravi i organizaciji.

Danas krizni summit

Studija je objavljena uoči današnjeg kriznog summita njemačkih proizvođača automobila s članovima vlade.

– Ove pretpostavke nisu na čvrstim nogama i ekstremni su scenarij, scenarij kakav bi bio ostvaren pod pretpostavkom da tehnologija u Njemačkoj ostane ovakva kakva je. Danas bi dijelove za elektroautomobile i baterije samo djelomično proizvodili u Njemačkoj, većinu bi uvozili iz Kine. No to neće ostati tako, kaže direktor Udruženja autoindustrije (VAD) Kurt-Christian Scheel.

Naime, Njemačka sada nema dovoljno kapaciteta za proizvodnju dijelova i baterija za električne automobile, no izgledno je da će njemački proizvođači automobila sagraditi nove pogone.

– Nećemo električne automobile i dijelove uvoziti, već proizvoditi – zaključuje Scheel.

