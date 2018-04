Niste obavili kupovinu? Evo koje trgovine rade sutra i dokad

Iako je za mnoge neradni dan, mnoge trgovine sutra rade pa stignete još kupiti što vam treba za obilježavanje Praznika rada.

Iako mnogi trgovački lanci rade skraćeno, najteže će biti zaposlenicima Plodina koje su otvorene kao i svakog radnog dana do 22 sata.

Veće trgovine Spara rade do 20 ili 21 sat, dok one manje imaju skraćeno radno vrijeme do 14 sati.

Sve trgovine Konzuma rade skraćeno, do 13, 14 ili 15 sati, zavisno gdje se prodavaonica nalazi. Detalje možete provjeriti ovdje.

Lidl pak radi skraćeno do 14 sati, dok su trgovine Kauflanda otvorene kao i nedjeljom, neke do 20 ili 21 sat.

Zagrebački trgovački centri City Centar i Arena Centar rade normalnim radnim vremenom.