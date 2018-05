Ništa od ljenčarenja, samo čista uživancija

Iako, kada su u pitanju turistički aduti Ličko-senjske županije, većina građana pomisli na čarobna Plitvička jezera, jedinstven i neponovljiv biser svjetske prirodne baštine, to je tek dio izvrsne i jedinstvene turističke ponude koju možete doživjeti u Lici. A tek djelić tih čari strani ili domaći turisti, primjerice, mogu vidjeti ako su se na put na Jadran zaputili, umjesto autocestama, starom cestom koja presijeca Liku; vodi putnike kroz Plitvice, preko ličke doline, na Senj.

– Upravo naši nacionalni parkovi i prirodne ljepote temelj su za razvoj ponude u okviru aktivnog turizma koji je u Lici svake godine sve popularniji. Lika je idealno mjesto za dolazak gostiju prije i poslije turističke sezone. Postajemo zanimljiva destinacija za one turiste koji žele istražiti nove putove i otkriti još neistražene predjele. Od ponude aktivnog turizma biciklizam je razvijen na gotovo svim destinacijama u regiji, dok je ostala ponuda ovisna o geografskom položaju destinacije kao i godišnjem dobu u kojem se na određeno područje dolazi. Tako su danas sve popularniji trekking ili trail utrke, planinsko trčanje na označenim stazama, avanturističke utrke, ali i planinarenje, penjanje na Velebit ili posjet špiljama pod vodstvom speleologa te niz drugih aktivnosti – kazao nam je Ivan Radošević, direktor Turističke zajednice Ličko-senjske županije, koji posebno ističe motorističku rutu preko Plitvica i Korenice na Senj i Karlobag, koju su strani časopisi ocijenili najboljom i najljepšom dionicom uz more u Europi – dodao je Ivan Radošević.

Aktivni odmor u Lici, zapravo, osim biciklizma, planinarenja, speleologije, nudi brojne lokacije za odmor uz lov i ribolov te adrenalinske sportove u koje spada i zip-line “Pazi medo” u Vrhovinama, najduži u Europi koji gosti željni avanture mogu koristiti od lani. Ukupna dužina čeličnog užeta po kojem se turist može ‘voziti’ jest 1700 metara, a pri toj vožnji može doseći brzinu od čak 120 kilometara na sat, ako ‘vozaču’ pomogne vjetar u leđa, odnosno sjeverac. No i prosječna brzina od oko 100 km/h sasvim je dovoljna za izvanredan užitak.

Kada su u pitanju biciklističke staze, one goste željne netaknute prirode vode preko Velebita do Podgorja pa sve do Novalje na otoku Pagu, gdje su trasirane brojne staze.

Svake godine njihov broj raste kao, uostalom, i interes za biciklizam na ovom području. Bicikliste se u Lici može susresti po održavanim cestama, ali i zahtjevnijim ‘divljim’ stazama, seoskim cestama, šumskim putovima. Najzanimljivija je ruta preko Velebita koja nudi fascinantne slike planinskog masiva s pogledom na Jadran, pa je ta biciklistička dionica među popularnijima.

Za planinarenje i trekking

Na biciklističkim rutama po Velebitu i niz je planinarskih kuća poput one na Zavižanu, gdje gosti mogu odmoriti ili prenoćiti. Jedna od najstarijih očuvanih cesta na Velebitu, sagrađena 1860. godine, služila je, zapravo, za prijevoz drva od Štirovače do Jablanca. Na konačnome cilju dočekuje vas sasvim drukčija slika Velebita, prostrana Štirovačka dolina s crnogoričnom šumom kroz koju vijugaju bistri potoci.

No, ako ste kao turist vještiji u planinarenju i trekkingu, Lika ima rješenja i za to. Posebno na Velebitu, gdje su zastupljene sve discipline tako da se za aktivni odmor možete izabrati jednodnevno ili višednevno kretanje po planinskim obroncima ili označenim planinskim stazama. Kada je u pitanju trekking ili pješačenje, nema boljeg terena od šumskih predjela, niza staza po nacionalnim parkovima ili uz jadransku obalu.

– Pješačenje je najbolji način kojim možete spojiti zdravu tjelesnu aktivnost s turističkim razgledavanjem kraja u kojem se nalazite. Organizirano pješačenje uglavnom se odvija po označenim stazama u blizini većih mjesta ili okolnim planinskim padinama i brežuljcima – ističu u ličkoj Turističkoj zajednici.

U Lici su ponosni na brojne lokacije zanimljive lovcima; kako onima koji su u potrazi za divljači tako i ljubiteljima fotosafarija u potrazi za izvanrednim pejzažima i fotografijama flore i faune. U predjelima niske šume, na poljima i u kršu žive jelen lopatar, zec, lisica, kuna i jazavac, dok u visokim šumama podložnim kontinentalnoj klimi možete naći jelena, srnu, vuka, divlju svinju, divlju mačku, risa i medvjeda. U planinskom kršu lovci na fotografije mogu snimiti i divokozu, muflona i kozoroga, dok je pernata divljač zastupljena divljim golubom, jarebicom, fazanom, prepelicom, šljukom, kamenjarkom, divljom guskom, divljom patkom, velikim tetrijebom. U lov je moguće ići samo s lovočuvarima, a neke od lokacija su lovište Vrebac gdje se nalazi i do 500 grla divljih svinja ili lovište Krivi javor III na planinskom mazivu Male Kapele gdje obitavaju i zaštićene vrste divljači poput vuka, risa, velikog tetrijeba ili lještarke.

Šaran od 25 kilograma

Svaki će vas stanovnik Like, ako želite u ribolov, uputiti na rijeku Liku i njene pritoke bogate ribom. U vodama su zastupljene mnoge riblje vrste od kojih su najpoznatije pastrva, štuka, som, amur, klen, linjak i zlatni karas. U gornjim dijelovima vodotoka, podno Velebita, živi endemska riba lički pijor koja nastanjuje samo ove krške predjele. Osim rijeka, sportskim ribolovcima posebno je atraktivno područje jezera Kruščica gdje obitavaju kapitalni primjerci somova teži od 90 kilograma, šarana većih od 25 kilograma, štuke preko 15 kilograma, linjaka i klenova od više od tri kilograma. Sve te lokacije nude i smještajne kapacitete za ribiče koji ostaju po nekoliko dana.

Jedinstveni pustolovno-izletnički centar Rizvan City u Parku prirode Velebit posebno je zanimljiv turistima zadnjih godina. Staro obiteljsko seosko gospodarstvo pretvorili su u pustolovno-izletnički centar gdje grupama nude mnoštvo atraktivnih pustolovnih aktivnosti. Tamo se može noćiti u ličkoj kući sagrađenoj od tradicijskih materijala, kamena i drva, ili u novom kampu, a može se kampirati u kamperima, u šatorima ili možete unajmiti drveni bungalov. Među ekstremnim sportovima paragliding u Lici ima sve više poklonika.

Šest kilometara udaljeno od Korenice u mjestu Bjelopolje nalazi se letjelište hrvatskog zrakoplovnog saveza Zvonimir Rajina. Od njega sedam kilometara udaljeno je uzletište za paraglajdere i zmajare na masivu Ličke Plješevice. Uzletna staza dužine je 600 i širine 300 metara.

No, ako u Liku dođete zimi, za velikog snijega, u podnožju Velebita je mjesto Krasno gdje su tri staze pogodne za rekreativno skijanje ukupne dužine 1,6 kilometara, a do vrha na 953 metra vode vučnice.