Još je rano za blaže mjere: Nema popuštanja bez lijeka ili cjepiva

Nije ovo utakmica koja kratko traje! Jasno je, posluživši se sport- skim rječnikom, jučer poručio premijer Andrej Plenković komentirajući mogućnost ukidanja nekih protuepidemijskih mjera koje su trenutačno na snazi.

O tome se, naime, i u Hrvatskoj počelo raspravljati nakon što je Austrija objavila da će se tamo već nakon Uskrsa ponovno otvoriti mali dućani, a nakon 1. svibnja i trgovački centri te ostale prodavaonice. I dok vijesti o relaksaciji mjera stižu i iz Danske te Norveške, prema izjavama hrvatskog premijera, članova Kriznog stožera, ali i naših znanstvenika te epidemiologa, čini se kako se Hrvatska unatoč ohrabrujućoj epidemiološkoj slici neće opustiti te da, bez obzira na dobar rezultat, u ovoj utakmici idemo u produžetke.

– Trenutačno protiv koronavirusa nema dokazanog lijeka, nema dokazanoga cjepiva i nismo još stekli imunitet. Po bilo kojoj od tri osnove ne možemo reći da smo na sigurnom. A ako to ne možemo reći, onda ne možemo živjeti u “wishful thinkingu”. Ovo je ozbiljna utakmica i moramo je inteligentno odigrati. Moramo voditi računa da bude što manje posljedica na živote ljudi, a da ekonomski i socijalno opstanemo – poručio je predsjednik Vlade Andrej Plenković te dodao kako su “na stolu” ljudski životi.

Stoga je, prije svega, važno dobre brojke koje je Hrvatska ostvarila i sačuvati.

Nećemo se opustiti

– Mi smo izabrali strategiju borbe protiv epidemije, udarili smo svom silinom restriktivnim mjerama na taj virus i uspjeli smo usporiti širenje zaraze. Cilj je Vlade birati zdravstvenu sigurnost građana. Razumijem da je teško ne ići u školu, na posao, ne baviti se aktivnostima, ali – budite strpljivi, izdržimo koliko god treba – poručio je premijer.

Na istom su tragu poruke ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića koji je ovog tjedna veoma oprezno spomenuo ponovno otvaranje tržnica.

Štoviše, cijeli je Krizni stožer već više puta naglasio da je opasno, posebno u vrijeme Uskrsa, promovirati moguće relaksiranje mjera kako se građani ne bi opustili, a ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak najavio da će do pravog popuštanja mjera doći tek u lipnju.

Jučerašnja brojka od 60 novozaraženih pokazuje, naime, da unatoč tome što nema eksponencijalnog rasta, nema ni znatnog pada broja oboljelih te stoga i dalje treba biti na oprezu.

Da je cijela Hrvatska to očito veoma ozbiljno shvatila, pokazuju rezultati britanskog istraživanjima prema kojima je Hrvatska, ako se u obzir uzmu mjere koje je provela te broj zaraženih i preminulih, najrigoroznija zemlja u Europi.

Unatoč tome, neke djelatnosti ipak po- kušavaju opet pokrenuti posao pa je tako Hrvatska udruga poslodavaca poslala dopis MUP-u u kojemu predlažu da se omogući i rad neprehrambenim trgovinama te trgovačkim centrima koji dnevno gube oko 100 milijuna kuna pro- meta, a država 20 milijuna kuna PDV-a.

Znanstvenici oprezni

Vladajući su pak čvrsti u stavu da će se eventualne relaksacije mjera provesti u dogovoru sa stručnjacima pa je tako premijer Plenković ovog tjedna održao videokonferenciju s hrvatskim znanstvenicima, stručnjacima za javno zdravstvo, molekularnim biolozima, epidemiolozima, infektolozima i virolozima. Iz njihovih je pak riječi također očito da treba biti oprezan s ukidanjem mjera jer podaci iz znanstvenih krugova govore da je teško da ćemo imati cjepivo do iduće godine.

Što se tiče broja oboljelih, on bi mogao početi opadati u kasnije proljeće te u ljeto, što bi moglo dovesti do ublažavanja mjera. No naš poznati molekularni biolog, profesor Gordan Lauc, u prošlotjednom je intervjuu rekao da se ni tada ne smijemo previše opustiti jer nas nakon poboljšanja situacije u proljeće i ljeto vjerojatno očekuje i drugi val epidemije na jesen.

– Iako će se tijekom ljeta sporije širiti, virus neće nestati i na jesen će se vratiti iz tisuća različitih žarišta – izjavio je Lauc te dodao da će eksponencijalno širenje virusa stati tek kada ga preboli veći dio populacije, što zasad još nije slučaj. Također, daljnje širenje virusa opast će tek kada se proširi u populaciji, rekao nam je naš poznati znanstvenik Ivan Đikić.

– Što je veća populacija imunih, to je manja šansa da se virus širi. To je jako važno i u budućnosti jer je za one koji su već jednom preboljeli COVID-19 manja šansa da se u novoj sezoni opet zaraze – kaže Đikić.