Zadar je izabralo 140 stranih studenata. Najviše ih iz Poljske, Španjolske, Francuske, Njemačke, Italije, Češke i Slovačke

Na Sveučilištu u Zadru u ljetnom semestru bit će 140 stranih studenata - izvjestili su zadarskog sveučilišta dodajući da je njih 126 novopridošlih. Za sve njih su jučer i danas priređeni Dani dobrodošlice koje organizira Odjel za međunarodnu suradnju.

- Studenti dolaze preko programa mobilnosti Erasmus+ i CEEPUS. Najveći broj njih, gotovo 70 posto, dolazi iz Poljske, Španjolske, Francuske, Njemačke, Italije, Češke i Slovačke. Većina studenata za svoje matične odjele tijekom razdoblja mobilnosti odabrala je Odjel za anglistiku, Odjel za psihologiju, Odjel za ekonomiju, Odjel za geografiju, Odjel za francuske i frankofonske studije, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Odjel za germanistiku te Odjel za informacijske znanosti i tehnologije.

Tijekom prvog dana prijema, dolazni studenti su od djelatnica Odjela za međunarodnu suradnju dobili sve informacije i dokumente potrebne za administrativne procedure na početku njihove mobilnosti (ishodovanje OIB-a, prijava na MUP, izdavanje iksica i dr.). Također, studenti Sveučilišta u Zadru koji su uključeni u Erasmus Student Network (ESN) – sekciju Zadar upoznali su ih s aktivnostima koje organizira ESN, a koje se odnose na različita druženja, izlete i ostale društvene aktivnosti kako bi se dolazni studenti osjećali što ugodnije tijekom boravka u našem gradu. Drugog dana kolegice iz Studentskog savjetovališta Sveučilišta u Zadru predstavit će dolaznim studentima aktivnosti koje se provode u Savjetovalištu i na taj način prenijeti informaciju kome se studenti mogu obratiti u slučaju potrebe.

Dani dobrodošlice za dolazne studente završavaju kvizom u organizaciji Odjela za međunarodnu suradnju, na kojemu će se studenti zabaviti, a i ponešto naučiti o Hrvatskoj, Zadru, Sveučilištu i Erasmus+ programu mobilnosti - izvjestili su sa sveučilišta.