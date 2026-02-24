VIDEO Smrtonosna detonacija u centru Moskve: Ubijen policajac, dvojica ranjena. Šire se prve snimke

U središtu Moskve, pokraj vozila prometne policije, detonirana je eksplozivna naprava rano u utorak. Ubijen je jedan policijski službenik, dvije osobe su ranjene, a preminuo je i napadač čiji identitet trenutno još nije otkriven. Incident se dogodio nakon ponoći u blizini željezničkog kolodvora Savyolovsky u središnjem dijelu ruske prijestolnice. Napadač je navodno prišao vozilu prometne policije prije nego što je detonirao napravu, što je rezultiralo trenutnom smrću jednog policajca i hospitalizacijom još dvojice. Ruski Istražni odbor pokrenuo je istragu o napadu, no još nisu objavljeni nikakvi detalji o identitetu napadača, mogućim motivima ili daljnjim pojedinostima, navodi Independent.

Eksplozija se dogodila na četvrtu godišnjicu odluke predsjednika Vladimira Putina o slanju trupa u Ukrajinu. Zapadni dužnosnici vjeruju da Putin više nije u stanju dovoljno brzo regrutirati ruske vojnike kako bi nadomjestio one koji ginu na bojištu u Ukrajini. Prema zapadnim dužnosnicima, Rusija mjesečno regrutira između 30.000 i 35.000 vojnika. No, broj poginulih u protekla tri mjeseca navodno je bio veći od broja onih koji su se pridružili.

Zapadni dužnosnici vjeruju da će to značajno utjecati na sposobnost Kremlja da "generira ofenzivnu moć“ za proljetnu ili ljetnu ofenzivu, što znači da bi bilo kakav ruski napredak bio spor. To, također, otvara mogućnost "prisilne“ mobilizacije unutar Rusije, poput regrutacije, umjesto oslanjanja na obećanje velikih financijskih nagrada za novačenje vojnika.

Napadi dronovima i dalje su glavni uzrok žrtava na bojištu, a dužnosnici vjeruju da će kopneni dronovi postajati sve prisutniji tijekom naredne godine. Rusko bombardiranje Ukrajine nastavljeno je tijekom vikenda, uz salvu projektila i dronova koja je ubila jednu osobu u Kijevu i pogodila energetsku mrežu zemlje. Ukrajinski dužnosnici istodobno su rekli da bi sljedeći krug pregovora usmjerenih na okončanje rata mogao početi već krajem ovog tjedna.