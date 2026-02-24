Naši Portali
Simbol Zadra

Država za sanaciju Sv. Donata osigurala 600.000 eura. Crkvama još dodatnih 175.000 eura

Zadar: Crkva Svetog Donata na gradskom Forumu
Foto: Filip Brala/PIXSELL
Autor
Frane Šarić
24.02.2026.
u 09:00

Sredstva su dodijeljena na temelju Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2026. godinu

Ministarstvo kulture i medija za 641 program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara u 2026. godini osiguralo je više od 45 milijuna eura.

Za izradu dokumentacije i radove sanacije krovišta na Crkvi sv. Donata u 2026. godini osigurano je 600 tisuća eura, za izradu idejnog rješenja i projekta za rekonstrukciju i dogradnju prostora Stalne izložbe crkvene umjetnosti u Zadru osigurano je 22.500,00 eura, za izradu dokumentacije i građevinsku sanaciju Crkve sv. Dominika 40 tisuća eura, za građevinsku sanaciju i restauratorske radove na crkvi sv. Šimuna 113.300,00 eura, za konzervatorsko-restauratorske radove na kamenim pročeljima Gradske lože 59.300,00 eura, za građevinsku sanaciju, restauratorske i završne radove na Gradskoj straži 44.100.00 eura te za građevinsku sanaciju Crkvene općine Zadar Eparhije dalmatinske 25.800,00 eura. 

Sredstva su dodijeljena na temelju Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi RH za 2026. godinu. Za programe zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima osigurana su sredstva u iznosu od 45.415.738,00 eura - istakli su iz gradske uprave. 
Ključne riječi
Zadar crkva svetog Donata

