'Nikoga nisu dokrajčili jedni izbori, pa neće dokrajčiti ni Most'

Europski izbori bez osvojenog mandata i razlaz s nezavisnim gradonačelnikom Vrgorca Antom Pranićem otvorili su priče o budućnosti Mosta. Je li ovo kraj Mosta, u razgovoru nam otkriva politički tajnik stranke Nikola Grmoja.

Na europskim izborima niste osvojili željeni mandat, što se dogodilo?

Most je kao opcija evoluirao od trenutka kad se pojavio na nacionalnoj pozornici. Dobili smo veliko institucionalno iskustvo, a potom i iskustvo konstruktivne opozicije koja pod povećalom gleda na rad dojučerašnjih partnera. U tom procesu, pogotovo zato što je on na trenutke bio kaotičan, sukladno istim takvim prilikama u državi, dio naših birača vjerojatno se okrenuo drugim opcijama, a neke smo nove dobili. Na nama je da novih birača koji u Mostu vide konstantu predanosti i rada u zaštiti nacionalnih interesa bude više nego onih koji su promijenili svoje preferencije.

Ozbiljna istraživanja prije EU izbora pokazala su da su, od svih političkih opcija, naši birači najmanje motivirani na izlazak. Tako smo složili i listu, da raznolikošću kandidata potaknemo što više različitih birača na izlazak. Most je jedina relevantna nacionalna opcija koja nije nastala odozgo prema dolje, nego obrnuto – od običnih ljudi, lokalnih političara i aktivista rođena je opcija koja je u jednom trenutku postala nacionalna. Naša je biračka baza heterogena i, kad nema velikog motiva za izlazak na izbore, teško ju je ujediniti i izvući na birališta. EU izbori za nas su u tom smislu bili velik izazov i iz njih smo izvukli pouku. Rezultat je bio ispod očekivanja, ali i dovoljno dobar da na njemu možemo graditi. Idemo sad na izborni sabor po načelu „jedan čovjek, jedan glas“, proširit ćemo stranačka tijela i dati priliku novim ljudima, a usto ćemo stranku i programski profilirati.

Nama je ovo samo motiv da još jače nastavimo dalje. Došlo je vrijeme da nastupamo kao etablirana opcija s jasnim programskim usmjerenjima.

Rekli ste da se nećete opet kandidirati na tim izborima, znači li to da ste jedini krivac?

Ne može jedna osoba biti kriva za sve i mi smo toga svjesni. Da je tome tako, ja bih jednostavno svojim odlaskom riješio sve probleme Mosta. Neću se kandidirati zato što kao predsjednik Kluba zastupnika u Saboru imam sasvim dovoljno obveza, a potreba za dodatnim profiliranjem Mosta jednostavno traži da neke druge ljude gurnemo u vatru.

Ako im ne damo povjerenje da obnašaju visoke funkcije u stranci, kako od njih sutra možemo tražiti da preuzmu odgovornost za državu? Ja ću nastaviti marljivo raditi i na Mostu i na sebi, u to ne trebate sumnjati. Nisam jedan od onih koji odustaju.

Napustili su vas Ante Pranić i Nezavisna lista mladih? Nastali ste kao platforma nezavisnih, znači li to da ona ipak ne može funkcionirati?

Želimo da Most nakon rekonstrukcije funkcionira bolje. Ima mjesta za sve, pa tako i nezavisne liste, načelnike i gradonačelnike, ali odluke koje se zajednički donesu, onda vrijede za sve jednako. Most je mnogima pomogao da postanu prepoznatljivi izvan svoje lokalne sredine i radit ćemo to i ubuduće. Mi želimo srušiti blokadu koju su kvalitetnim ljudima i inicijativama postavile velike stranke, ali želimo da procesi donošenja odluka i modeli suradnje budu jasniji. Ante Pranić ima neku svoju viziju i mi to poštujemo. U njegovu slučaju nije ni riječ o nezavisnoj listi, nego o lokalnoj stranci koja ima riječ ‘nezavisni’ u svom imenu, nešto slično kao kod Zlatka Hasanbegovića i Brune Esih.

Dosad smo bili u koaliciji, a model daljnje suradnje ćemo vidjeti. Otkad smo uspostavili suradnju, na županijskoj i nacionalnoj razini djelovali smo koordinirano. Pranić to sad želi promijeniti, što znači da i mi sad moramo donijeti određene odluke. To, naravno, ne znači da suradnja nije moguća, ali je moramo iznova definirati.

Optuživali su vas da ste verbalni agresivac, trebate li mijenjati i nastup, način komunikacije?

Ti koji su me optuživali najradije bi da šutim i pustim ih da kao pravi lešinari mrcvare ovu zemlju. To neće ići! Apsolutno sam spreman raditi na sebi, ali u jednome ostajem isti – reagirat ću na svaku nepravdu i neću dati onima koji čine štetu Hrvatskoj da mirno spavaju.

Vjerujete li ipak nakon svega da Most ima budućnost ili je počeo vaš kraj?

Ovo su prvi izbori na kojima nismo ostvarili zacrtano i odmah nas se otpisuje. Mnogi koji imaju stvarnu moć u ovoj državi htjeli bi da nestanemo pa se njihove želje počinju kroz medije provlačiti kao nekakav realan scenarij. Jedni izbori nikoga nisu dokrajčili pa neće ni Most. Izvukli smo pouke i idemo dalje još odlučniji.

Idete li sa svojim kandidatom za predsjednika države ili ćete nekoga podržati?

Glavni odbor zaključio je da će Most imati svog kandidata na predsjedničkim izborima.

Koga? Možda Božo Petrov?

Ne bih još o imenima, ali želja nam je ponuditi nešto što ni jedan od kandidata koji su u fokusu javnosti ne nudi.

Imamo nekoliko iznimno kvalitetnih ljudi koji odgovaraju tom opisu. Željeli bismo iskoristiti priliku da kroz svog kandidata predstavimo vrijednosti Mosta i našu viziju Hrvatske. Bit će to važan korak u profiliranju stranke.

A što mislite o kandidatima koji su dosad predstavljeni, Zoranu Milanoviću i Miroslavu Škori, koji bi povećavao ovlasti predsjednika?

Da ne mislimo da imamo boljeg kandidata, ne bismo išli s njim na izbore, već bismo podržali nekoga od njih. O njihovim programima ćemo detaljnije kad naš kandidat predstavi svoj program.

Očekujete li prljavu kampanju?

Naša kampanja svakako neće biti takva, a kako će drugi voditi svoje kampanje, na to ne možemo utjecati. Volio bih da dominiraju važne teme i konkretna rješenja, a ne podmetanja i vrijeđanje.

Ima li Most novca za predsjedničku kampanju?

Novac je važan faktor u svakoj kampanji, ali nama nipošto nije presudan u odluci hoćemo li izaći pred birače i dati sve od sebe. Most se uglavnom financira od poreznih obveznika i ne mislimo se razbacivati njihovim novcem, ali isto smo tako svjesni da taj novac dobivamo da bismo bili aktivni, konstruktivni i konkurentni u političkoj utakmici.

Nije nam žao dio tog novca potrošiti za kampanju za predsjedničke izbore zato što znamo da će naš kandidat utrku učiniti kvalitetnijom i neizvjesnijom.

Je li vam danas žao što prije koju godinu niste izabrali Milanovića i SDP?

Nije nam žao. Milanović je išao mimo vodstva Mosta prema našim zastupnicima jer mu je trebalo njih petero za većinu i već se tu pokazao nepouzdanim.

Kad vidimo danas da su potpredsjednica njegove Vlade, njegov ministar zdravstva i predstojnik njegova Ureda Plenkovićevi ‘žetončići’, mislim da je jasno da tu nema neke velike razlike. Oni funkcioniraju na istim osnovama, a Most je totalno drukčiji. Ni SDP-u ne bismo dopustili da neometano pustoši Hrvatsku, kao što nismo ni HDZ-u.

Nakon izbora posvetili ste se borbi za promjenu Ustava kako bi se zaštitile vode, mislite da imate šanse?

Znamo da je teško skupiti većinu potrebnu za promjenu Ustava, ali smatramo da je oko ovog pitanja doista potreban široki konsenzus i da bi sve relevantne snage u hrvatskoj politici trebale podržati ovakvu inicijativu.

Evo, već smo kolege iz HSLS-a natjerali na akciju i nadamo se da će i ostali nešto poduzeti po tom pitanju te da ćemo onda svi skupa postići kompromis i promijeniti Ustav. Građanima trebamo poslati poruku da možemo pronaći zajednički jezik kad su posrijedi nacionalni interesi i zaštita naših prirodnih resursa.