Živi zid: Grmoja se pet puta potpisao za naš referendum, Grmoja: To nije istina!

Živi zid optužio je Mostovca Nikolu Grmoju da se pet puta potpisao za referendum o financiranju političkih stranaka.

– Nikola Grmoja potpisao se za referendum. Ne jednom. Ne dva puta. Ne tri puta. Ne četiri puta. Već pet puta. U Splitu, Metkoviću, Dubrovniku, Zagrebu... Sve dok ga kamera ne uhvati. Ismijava naše aktiviste koji stoje na štandovima po kiši i zimi satima. No najslađe se smije tko se zadnji smije. Nedjelja je blizu, a karma je čudo. Već ste dosad mogli naučiti nešto iz svog ponašanja, mostovci, da je biti dobar najbolja reklama – objavili su oni na Facebooku.

No, oglasio se odmah i Nikola Grmoja. On tvrdi kako to nije istina.

– To nije istina. Potpisali smo im u Makarskoj Božo Petrov, Miro Bulj i ja kako bi se potaknula rasprava o tom važnom pitanju na koji se način trebaju financirati političke stranke. Ja sam uvijek za referendumsko izjašnjavanje građana. Uostalom, referendum omogućuje da se čuju različite strane, da stručnjaci iznesu svoja mišljenja i da javnost raspravi – rekao je on u javljanju na Facebooku.

– Bio sam svjestan da Živi zid zapravo ne želi prikupiti potpise za ovaj referendum i da će nakon izbora izaći s tim da jednostavno nisu uspjeli skupiti dovoljan broj potpisa jer su ih opstruirale sve političke stranke, mediji... I danas sam u Zagrebu kod jednog štanda rekao da želim potpisati ponovno, da me slika moj prijatelj Dominik Bebek da imam materijalno dokaz da sam potpisao kako me ne bi kasnije optužili da nisam potpisao. Upozorio sam na to volonterke da bi danas objavili da sam potpisao pet puta, neka pokažu te moje potpise.

Bez obzira na te prozivke, ja neću udarati kolege iz oporbe, to nije moj stil. Danas sam pozvao građane da glasuju za bilo koga samo da izađu na europske izbore i samo da ne glasaju za HDZ. Birajte bilo koga, čak i Živi zid, samo nemojte HDZ – istaknuo je Grmoja.