RIZIK ZA ZDRAVLJE

Nikako nemojte konzumirati: Mnogima omiljena Milka čokolada povlači se s polica

trgovina
Pixabay/Ilustracija
VL
Autor
Večernji.hr
24.11.2025.
u 18:13

HAPIH sve građane poziva na oprez jer proizvod nije u skladu s Uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, a konzumacija, zbog mogućeg stranog tijela može predstavljati rizik za zdravlje

Velikom broju ljudi dragu Milka čokolada s karamelom od 100 grama Državni inspektorat RH povlači s polica. Radi se o točno određenim serijama, a postoji opasnost od prisutnosti plastike u proizvodu. HAPIH sve građane poziva na oprez jer proizvod nije u skladu s Uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, a konzumacija, zbog mogućeg stranog tijela može predstavljati rizik za zdravlje, javlja Index.hr.

Ovo se odnosi na proizvod Milka čokolada karamela 100 g: EAN kod 7622210349675 / 557642. Proizvođač je Mondelez Deutschland GmbH iz Njemačke, u Hrvatskoj proizvod prodaje Müller trgovina Zagreb d.o.o. Ako ovu čokoladu imate kod kuće trenutno provjerite kroz brojeve šarže ili rokove trajanja radi li se o sumnjivom proizvodu: Rok trajanja 20.02.2026. - šarže: OSV1252132 i OSV1252133, rok trajanja 21.02.2026. - šarža: OSV1252141, rok trajanja 26.02.2026. - šarža: OSV1252223, rok trajanja 27.02.2026. - šarže: OSV1252231, OSV1252232 i OSV1252233. Navedeni podaci su bitni, jer se ova obavijest odnosi isključivo na proizvod s njima, a ako se poklapaju s onim što imate kod kuće, preporuka je da ne konzumirate. 

Ključne riječi
police trgovine državni inspektorat milka čokolada

