Jeste li sigurni da je vaša čokoladi stvarno čokolada? Nećete vjerovati što su proizvođači su počeli stavljati u recepturu

Iako riža nije sastojak koji obično povezujemo s čokoladom, britanska tvrtka koristi upravo ovaj sastojak kako bi stvorila čokoladu bez kakaa. Ovo je samo jedan od primjera sve većeg trenda u kojem proizvođači čokolade istražuju alternative tradicionalnim sastojcima kako bi smanjili ovisnost o konvencionalnim kakao zrncima i učinili proizvodnju održivijom, piše Guardian.

Porast cijena kakaa imao je značajan utjecaj na industriju, s nekim markama koje se okreću "okusima čokolade" i mijenjaju svoje recepte u potrazi za jeftinijim opcijama. Zbog toga su popularni brendovi poput McVitie’s Penguin i Club, KitKat White i McVitie’s White Digestives morali promijeniti sastav i više ne mogu biti označeni kao "čokolada" jer ne sadrže dovoljno kakaa. Klimatska kriza i deforestacija čine proizvodnju kakaa sve nestabilnijom i ekološki skupljom. Istodobno, globalna potražnja za čokoladom nastavlja rasti, što dodatno povećava pritisak na opskrbne lance.

Mark Golder, izvršni direktor tvrtke Win-Win koja proizvodi čokoladu bez kakaa, ističe da cijene kakaa rastu više nego četiri puta u posljednje tri godine. Za male poduzetnike to može značiti razliku između opstanka i propasti. Njegova tvrtka koristi fermentirane žitarice i mahunarke, uključujući rižu, kako bi replicirala okus, teksturu i topljenje prave čokolade. Njihov postupak uključuje iste korake kao i tradicionalna proizvodnja čokolade, poput fermentacije i pečenja.

Interes za alternativama čokolade naglo je porastao, a tvrtka je primila brojne upite iz Europe i drugih dijelova svijeta. Golder ističe da je sve veća svijest o problemima proizvodnje kakaa, jer promjene u klimi smanjuju prinose, a deforestacija i rad djece i dalje ostaju ozbiljni problemi u zemljama poput Gane i Obale Bjelokosti.

Osim Win-Wina, drugi proizvođači također eksperimentiraju s novim metodama proizvodnje čokolade. Švicarski Barry Callebaut, u suradnji s Tehničkim sveučilištem u Zürichu, istražuje proizvodnju čokolade od biljnih stanica koje se uzgajaju u laboratoriju, dok njemačka tvrtka Planet A Foods koristi zob i sjemenke suncokreta kako bi stvorila čokoladu bez kakaa. Ovaj proces smanjuje emisije ugljikovog dioksida i upotrebu vode do 90% u odnosu na konvencionalnu proizvodnju čokolade.

Iako su alternative čokoladi uzbudljive zbog svoje održivosti, nutricionist prof. Tim Spector upozorava da nova tehnologija ne znači nužno zdraviji proizvod. Iako čokolada, osobito tamna, može imati korisne zdravstvene učinke zbog flavanola koji podržavaju zdravlje srca i krvnog tlaka, još uvijek nije jasno hoće li nove “čokolade” imati isti učinak na zdravlje.

Potrošači bi trebali biti oprezni u pogledu novih proizvoda, jer iako su ovi alternativni proizvodi dobri za okoliš, prava zdravlje ostaje za sada najbolja u visokokvalitetnoj tamnoj čokoladi koja se proizvodi uz dobre standarde.

S obzirom na porast cijena kakaa i ekološke izazove proizvodnje, može se očekivati da će alternativne vrste čokolade, kao što su one bez kakaa ili čak one koje su laboratorijski uzgojene, postati sve popularnije. No, potrošači bi trebali biti informirani i svjesni razlika u sastavu i nutritivnim vrijednostima tih proizvoda.