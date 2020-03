Nijemcu virus prenijela Kineskinja bez simptoma. Kako je to moguće?

Časopis The New England Journal of Medicine objavio je rad grupe njemačkih znanstvenika u kojem se opisuje kako je u Njemačkoj prvi put zabilježen slučaj širenja zaraze novim koronavirusom (COVID-19) od asimptomatičnog nositelja.

Asimptomatičan nositelj je onaj koji ne pokazuje znakove bolesti, ali ima virus i može ga proširiti. Do sada nije bilo sasvim jasno kolika je mogućnost takvog širenja zaraze. Dakle, 33-godišnji, inače zdrav poslovni čovjek, 24. siječnja prijavio je laganu upalu grla i groznicu te mialgiju.

Sljedećeg dana razvila mu se temperatura od 39,1°C i kašalj. Do večeri sljedećeg dana počeo se osjećati bolje te se 27. siječnja vratio na posao. Prije pojave simptoma bio je na sastancima s kineskim poslovnim partnerima u svojoj tvrtki nedaleko od Münchena 20. i 21 siječnja. Poslovna partnerica iz Šangaja stigla je u Njemačku između 19. i 21. siječnja. Za boravka se osjećala dobro i nije pokazivala simptome infekcije, no razboljela se pri povratku avionom u Kinu, gdje je 26. siječnja, nakon povratka iz Njemačke, testirana i bila je pozitivna na COVID-19. Sljedećeg dana obavijestila je svoju tvrtku o bolesti. Počela je potraga za osobama s kojima je kontaktirala te je njezin njemački poslovni partner smješten u Odjel za infektivne bolesti u Münchenu zbog daljnje procjene.

Kod prvog pregleda bio je zdrav, nije prijavio nikakve ranije ili kronične bolesti te nije putovao u periodu od 14 dana prije pojave simptoma. No, qRT-PCR testovi pokazali su da je ipak pozitivan na COVID-19. Ponovljeni test pokazao je čak i visoku zaraženost. Na 28. siječnja još tri zaposlenika njegove tvrtke testirani su i bili pozitivni na COVID-19. Samo je jedan imao kontakt s nositeljem, kineskom poslovnom partnericom, druga dva imala su dodira jedino s njemačkim poslovnim čovjekom, vlasnikom tvrtke.

Dakle, bolest se prenosila tijekom perioda inkubacije kod nultog pacijenta, kineske poslovne žene, a virus je i dalje bio prisutan nakon što je bolest prošla. Slučaj je izazvao zabrinutost zbog produljene prisutnosti COVID-19 nakon oporavka od bolesti iako autori rada, grupa njemačkih znanstvenika, navodi da je za konačnu potvrdu potrebno provesti još testiranja.

Rad je na uvid javnosti dan 5. ožujka. Njemački su liječnici sasvim u pravu kada kažu da treba provesti dodatna testiranja jer je rad objavljen u The New England Journal of Medicine došao pod val kritika s obrazloženjem kako njemački tim liječnika koji je ustvrdio kako Kineska poslovnjakinja u posjetu tvrtki Webasto nije uopće bila kontaktirana od strane autora rada. Tako je i utjecajni Science donio tekst u kojem tvrdi kako je rad temeljen na pogrešnim pretpostavkama. Ipak, u međuvremenu, 7. veljače, tri dana nakon što su objavljivani tekstovi koji izražavaju sumnju u vjerodostojnost rada u uglednom medicinskom časopisu, izašao je tekst u Medpage Today u kojem se navodi kako su njemački liječnici dodatno kontaktirali kineskog pacijenta nula te utvrdili kako je za putovanja kineska poslovnjakinja uočila putnika u svoje avionu koji je kašljao za vrijeme leta. Sastanak u Webastu nije jedini kojem je nazočila a da nije osjetila simptome bolesti, no sljedeće se noći probudila osjećajući kako joj je toplije, ali ne na način kao da ima groznicu. Uzela je zbog toga lijek zbog toga jer ju je sljedećeg dana čekao zgusnut raspored. Časopis Science, koji je doista jedan od dva najuglednija, pozvao se na tu činjenicu pitajući se je li doista asimptomatična, no njemački su liječnici utvrdili da je za njezinog boravka u njihovoj zemlji to bilo jedino što je primijetila. Tako The New England Journal of Medicine nije povukao taj rad, iako je kroz mjesec dana otkako se bio pojavio u samoj službenoj publikaciji tekla žustra rasprava što je i logično, jer dokaz tvrdnje da asimptomatičan nositelj može izazvati dodatnu nervozu te bi tražio nove procjene i načine testiranja.

U dodatku radu koji je objavila stručna recenzentkinja dodana je ova situacija, no i sami se njemački stručnjaci koji potpisuju rad pozivaju na činjenicu kako je potrebno još testiranja kako bi se teorija uzelo kao vjerodostojna odnosno nepobitno utvrdilo da asmimptomatičan nositelj može prenositi virus. U međuvremenu, Business Inisder objavio je kako su sličnu situaciju objavili i kineski stručnjaci koji su utvrdili kako je 20-godišnja Kineskinja iz Wuhana prenijela virus na članove svoje obitelji bez da je iskazivala simptome. Pregled CT uređajem nije pokazao bolest a ona sama nije se niti osjećala bolesnom. No, pet je članova njezine obitelji osjetilo groznicu. Ovdje je zanimljivo kako su kineski znanstvenici utvrdili kako je period inkubacije trajao 19 dana, što potvrđuje tezu kako taj period može doseći i 24 dana. Ovdje svakako treba podvući kako su sve osobe u tim radovima kasnije iskazale simptome bolesti nastale od novog koronavirusa COVID-19 pa su tako potrebna dodatna istraživanja o tome jesu li doista imali simptome ili ne. Riječ je također samo o pojedinačnim slučajevima koji se ne mogu uzeti kao pravilo.

