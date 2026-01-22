Nijemci uvode novi porez? 'U Njemačkoj postoji epidemija...'

Nacionalna akademija znanosti Leopoldina objavila je da se u Njemačkoj preporučuje i oporezivanje hrane s visokim udjelom šećera ili ulja. Porezi na pića zaslađena šećerom smanjili su konzumaciju šećera i takvih pića u zemljama poput Ujedinjenog Kraljevstva, piše Njemačka tiskovna agencija (dpa).

U Njemačkoj se mogu očekivati ​​i pozitivni učinci na zdravlje stanovništva i smanjenje medicinskih troškova. Učinkovitost dosadašnjih političkih napora i strategija za borbu protiv pretilosti je upitna, kaže Leopoldina. Unatoč brojnim preventivnim mjerama, učestalost bolesti se ne smanjuje. Naprotiv.

“U Njemačkoj postoji epidemija pretilosti”, kažu akademici. Gotovo jedno od šestero djece u dobi od tri do 17 godina ima prekomjernu ili izrazito prekomjernu težinu (pretilost). Kod odraslih dvije trećine muškaraca i polovica žena imaju prekomjernu težinu, a oko četvrtine odraslih je izrazito pretilo. Potrebna je kombinacija prevencije i terapije, kaže Leopoldina, piše Fenix-magazin.

Ključno je da prevencija počne rano – tijekom trudnoće i u prvim godinama djetetova života. Porez na dodanu vrijednost na zdravu hranu poput voća, povrća i cjelovitih žitarica treba smanjiti. Oglašavanje nezdrave hrane mora biti ograničeno, posebno kada je usmjereno na djecu i mlade.

Posljedice pretilosti su veći rizik, između ostalog, od srčanog udara, moždanog udara, dijabetesa i malignih bolesti. Godišnji ekonomski troškovi pretilosti i prekomjerne težine, prema Leopoldini, procjenjuju se na oko 2,6 posto njemačkog bruto domaćeg proizvoda, odnosno oko 113 milijardi eura.