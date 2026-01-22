Naši Portali
'OSTANITE U SVOJIM DOMOVIMA'

Novi užas u Australiji: Troje mrtvih u pucnjavi, napadač u bijegu

Pixabay ilustracija
VL
Autor
Laura Puklin
22.01.2026.
u 10:17

Četvrta osoba prevezena je u bolnicu u teškom, ali stabilnom stanju

Tri osobe poginule su u pucnjavi u malom mjestu u australskoj saveznoj državi Novi Južni Wales, priopćila je policija, prenosi BBC. Četvrta osoba prevezena je u bolnicu u teškom, ali stabilnom stanju. Lokalna policija trenutno istražuje pucnjavu koja se dogodila u Lake Cargelligu oko 16:40 po lokalnom vremenu (06:40 po hrvatskom lokalnom vremenu). Policija je također pozvala javnost da izbjegava to područje te da lokalni stanovnici ostanu u svojim domovima. Prema lokalnim izvješćima, napadač je još uvijek u bijegu. U policijskom priopćenju navodi se da su hitne službe pozvane u Walker Street nakon dojave o pucnjavi. Dvije žene i jedan muškarac su smrtno stradali.

Prema izvještaju Sydney Morning Heralda, sumnja se kako je riječ o napadu povezanom s obiteljskim nasiljem. Također se navodi da vlasti još uvijek pokušavaju locirati napadača te da su raspoređene teško naoružane taktičke policijske snage. Seven News izvještava da je napadač pobjegao s mjesta događaja u vozilu u vlasništvu lokalnog vijeća. Inače, Lake Cargelligo nalazi se u središtu Novog Južnog Walesa i ima oko 1.500 stanovnika. Incident se dogodio nakon prošlomjesečne masovne pucnjave na plaži Bondi u Sydneyju, u kojoj je poginulo 15 ljudi.

Lokalni stanovnici izjavili su kako su posvuda policijski automobili i kola hitne pomoći, prenosi The Daily Telegraph. "Rečeno nam je da ne izlazimo iz svojih domova". Dodali su kako se grad sastoji od samo dvije glavne ulice te da se posvuda mogu čuti zvukovi sirena. Kažu kako su svi jako uplašeni te da policija još uvijek traga za počiniteljem. "Ovako nešto se nikada nije dogodilo. Svi su u šoku. Svi su uplašeni. Ostaju kod kuće.“ Roy Butler, zastupnik za izbornu jedinicu Barwon, koja obuhvaća Lake Cargelligo, izjavio je da je incident „tragičan“. "Ovo je strašna situacija i još uvijek je u tijeku, pa nemamo mnogo informacija“, rekao je."Moje misli su s žrtvama i njihovim obiteljima.“
Kod terorista iz Sydneya pronašli iskaznicu srpskog lovačkog kluba: 'Taj čovjek nije dolazio k nama više od pet godina'
Ključne riječi
policija pucnjava Australija

