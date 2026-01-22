Bore se s dramatičnom invazijom štakora: 'Bio je veličine malog psa, u ustima je imao goluba'

Sjeverna Irska suočava se s dramatičnim porastom problema sa štetočinama, posebno štakorima i miševima. Od 2020. godine općinama i Stambenoj upravi Sjeverne Irske podneseno je više od 66.000 prijava i pritužbi, a velika većina odnosi se upravo na glodavce, pokazuju nove brojke koje je dobio BBC. U fokusu javnosti je povijesni prolaz Wilsonova ulica u samom centru Dungannona, okruga Tyrone, koji je postao pravo gnijezdo štakora. Vlasnici trgovina i lokalni stanovnici upozoravaju da prolaz mjesecima nije očišćen, prekriven je golubljim izmetom, a štakori su postali svakodnevna prijetnja kupcima i trgovcima.

Noel Stringer, vlasnik trgovine mobilnim telefonima na kraju prolaza u Irish Streetu, opisao je situaciju kao šokantnu. "Prljavština ulaza je užasna. Jednog sam dana hodao prolazom i vidio štakora kako silazi, veličine malog psa, u ustima je imao goluba, bio je golem. Kupci mi redovito govore da su vidjeli štakore ispred moje trgovine. Ovo je postao problem zdravlja i sigurnosti", ispričao je. Lokalni neovisni vijećnik Barry Monteith prošle je godine sam organizirao čišćenje prolaza crijevom za vodu, ali kaže da je to samo privremeno rješenje. "Nekoliko mjeseci kasnije, staza je loša kao i uvijek, golubovi se još uvijek gnijezde i ne održava se, a štakori su još uvijek tamo. Godinama pozivam da se to uvrsti u mrežu pješačkih staza u gradu, što bi značilo da bi vijeće to integriralo u svoj raspored čišćenja grada", istaknuo je.

Prolaz je povijesno bio javno prometno područje, ali Vijeće okruga Mid Ulster tvrdi da je u privatnom vlasništvu. Glasnogovornik vijeća izjavio je da "odgovornost za upravljanje štetnicima na privatnom posjedu leži na vlasniku ili korisniku. Odjeli za zaštitu okoliša, zdravlje i ekološke usluge bili su u kontaktu s privatnim vlasnikom i nastavljaju aktivno surađivati s njim kako bi pomogli u rješavanju problema poticanjem korištenja snažnih mjera suzbijanja štetočina".

Tvrtka Centum, koja je podnijela planove za preuređenje bivšeg Fort Bara uz Wilsonovu ulicu ističe da su problemi "potpuno predvidljivi s obzirom na dugotrajno zapušteno stanje povezano sa zastojem u razvoju"

Udruga trgovaca Dungannona podržava obnovu. Lokalni predstavnik Ian Irwin upozorava da problem nije ograničen samo na taj prolaz. "Nažalost, posljednjih mjeseci sve je više prijava o problemima sa štakorima i u stambenim dijelovima grada. Jedna gospođa mi je poslala videozapise jako velikog štakora točno ispred svojih stražnjih vrata, i to je vrlo alarmantno i uznemirujuće", rekao je.

Slični problemi javljaju se i u drugim dijelovima Sjeverne Irske. Prošlog tjedna stanovnici Strabanea opisali su glodavce u svojim domovima kao "pravi pakao". Eksperti upozoravaju da kombinacija zapuštenih prolaza, gniježđenja golubova, nedostatka redovitog čišćenja i kašnjenja u urbanističkim projektima stvara idealne uvjete za eksploziju populacije štakora, što predstavlja ozbiljan rizik za javno zdravlje i sigurnost.