Nijemci su imali i svoj partizanski odred, no ni to nije pomoglo da svi ne budu protjerani

Nenin koncert u Zagrebu sljedeći tjedan na neki je način vraćanje duga. Pjevačica Gabriele Susanne Kerner, zvana Nena, dala je ime bendu iz Zapadnog Berlina koji je 1983. hitom "Neunundneunzig Luftballons" stigao na prvo mjesto britanske top-liste. Vesela melodija skrivala je mračan sadržaj: 99 crvenih balona na horizontu izazvalo je uzbunu na vojnim radarima, pa je 99 glupih generala poslalo 99 borbenih mlažnjaka s pilotima željnim slave, a 99 častohlepnih ministara je započelo rat koji je trajao 99 godina i svijet ostavio u ruševinama. Za strano tržište bila je napravljena engleska verzija, sa znatno ublaženijim tekstom, a Britance je ionako više zanimalo zašto Nena ne brije pazuhe nego bliskost nuklearnog rata. No kod nas je Nena bila više od glazbene senzacije: njemački se u Jugi nije mogao čuti ni na radiju ni na televiziji, jedina iznimka koje se mogu sjetiti bila je serija "Berlin Alexanderplatz", što ju je režirao Rainer Werner Fassbinder prema romanu Alfreda Döblina, ali to je bila visoka kultura. U popkulturi njemački je još bio tabu, koji je načet tek 1976. u seriji "Salaš u Malom Ritu", u kojoj se pojavio lik simpatičnog vojvođanskog folksdojčera Jeriha.
Nismo imali priliku čuti ostale Nenine hitove, kao što su "Leuchtturm" ili "Irgendwie, irgendwo, irgendwann".
