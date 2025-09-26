Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 67
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Boris Beck
Autor
Boris Beck

Nijemci su imali i svoj partizanski odred, no ni to nije pomoglo da svi ne budu protjerani

26.09.2025. u 11:06

Nismo imali priliku čuti ostale Nenine hitove, kao što su "Leuchtturm" ili "Irgendwie, irgendwo, irgendwann".

Nenin koncert u Zagrebu sljedeći tjedan na neki je način vraćanje duga. Pjevačica Gabriele Susanne Kerner, zvana Nena, dala je ime bendu iz Zapadnog Berlina koji je 1983. hitom "Neunundneunzig Luftballons" stigao na prvo mjesto britanske top-liste. Vesela melodija skrivala je mračan sadržaj: 99 crvenih balona na horizontu izazvalo je uzbunu na vojnim radarima, pa je 99 glupih generala poslalo 99 borbenih mlažnjaka s pilotima željnim slave, a 99 častohlepnih ministara je započelo rat koji je trajao 99 godina i svijet ostavio u ruševinama. Za strano tržište bila je napravljena engleska verzija, sa znatno ublaženijim tekstom, a Britance je ionako više zanimalo zašto Nena ne brije pazuhe nego bliskost nuklearnog rata. No kod nas je Nena bila više od glazbene senzacije: njemački se u Jugi nije mogao čuti ni na radiju ni na televiziji, jedina iznimka koje se mogu sjetiti bila je serija "Berlin Alexanderplatz", što ju je režirao Rainer Werner Fassbinder prema romanu Alfreda Döblina, ali to je bila visoka kultura. U popkulturi njemački je još bio tabu, koji je načet tek 1976. u seriji "Salaš u Malom Ritu", u kojoj se pojavio lik simpatičnog vojvođanskog folksdojčera Jeriha.

Ključne riječi
pop kultura povijest Njemačka manjina koncert Nena

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još