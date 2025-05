Nijemac na romobilu prevozio 'suvenir' težak 30 kilograma, a onda ga zaustavila policija

Talijanska policija zaustavila je 24-godišnjeg njemačkog turista u srijedu navečer nakon što su ga uočili kako na unajmljenom električnom romobilu prevozi antički rimski artefakt. Incident se dogodio u središtu Rima, u povijesnoj ulici Via Veneto, nedaleko od američkog veleposlanstva. Policajci su ga zaustavili kada su primijetili da između nogu drži masivnu mramornu bazu antičkog stupa, tešku čak 30 kilograma. Turist je policiji izjavio da je artefakt uzeo kao "suvenir", no nije jasno je li ga pronašao sam ili ga je kupio od nekoga.

#Roma: percorreva via Veneto in monopattino, portando con sé la base in marmo di una colonna antica. #Carabinieri arrestano 24enne e sequestrano il reperto archeologico. Avviati accertamenti per risalire al sito d'origine

