Nekoliko je mogućih scenarija za sve učenike osnovnih i srednjih škola, maturante i one koji pohađaju fakultete za kraj školske godine, no samo je jedan scenarij siguran – nastavna godina neće biti poništena, kako se to preko društvenih mreža sve više širi i naglašava među roditeljima i učenicima.

Ni u jednom od zakona i pravilnika koji se odnose na obrazovne i odgojne ustanove ne spominje se mogućnost poništenja nastavne godine. Štoviše, u zakonskom okviru postoji samo jedan članak kojim je propisano da resorni ministar može odlučiti skratiti nastavnu godinu u slučaju proglašenja katastrofe, nepogode ili stanja neposredne ugroženosti. No, kako zasad stoje stvari, ministrica Blaženka Divjak tu mogućnost ne planira iskoristiti.

Matura na ljeto ili jesen

Razlog je tome što je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja u EU koja je u ovim izvanrednim okolnostima ipak osigurala nastavu na daljinu, omogućila učenje različitim kanalima – od interneta do televizije, uz izniman trud svih učitelja, profesora i nastavnika. Školski sustav vodi se zaključkom – obrazovanje nije stalo unatoč tome što nam učenici nisu fizički u učionicama. Najmanje je vjerojatan scenarij da će se učenici u škole vratiti 19. travnja, zato se već sada moraju pripremati da će u travnju za svoj rad od kuće početi biti i ocjenjivani.

Do tada će proteći vrijeme prilagodbe (prva dva tjedna online nastave vrijeme je prilagodbe) i za učenike i za profesore, a profesori će početkom travnja, tvrde u Ministarstvu obrazovanja, dobiti jasnije upute o tome koliko zadacima i očekivanjima mogu i smiju opteretiti učenike, kako se ne bi dogodilo da učenici u velikom stresu pred računalima i televizijom provode po cijele dane, te kako ih za rad ocjenjivati. Dakle, nastavnici će morati osigurati učenicima jasne upute što i kako moraju napraviti da bi dobili ocjene na temelju kojih će im se, uz sve dosadašnje ocjene, računati prosjek na kraju godine, oduži li se ova kriza.

Maturanti su u znatno težoj situaciji. Jedan je od mogućih scenarija odgoda državne mature ako se učenici ne vrate u škole ni u svibnju. Ispiti bi mogli biti odgođeni za ljetne ili jesenske mjesece jer je državna matura ispit visokog rizika i za njegovu uspješnu provedbu potrebno je mjesec dana pripreme kada se situacija normalizira.

Logistički izazovi

Ispiti sa zadacima koji očekuju ovogodišnje maturante već su napisani, pišu se gotovo godinu unaprijed, no mjesec dana potrebno je samo za pakiranje, kodiranje, zatvaranje, evidenciju i distribuciju ispita u sve škole.

– Što se tiče održavanja ispita državne mature, očito je da postoje logistički izazovi po pitanju kreiranja ispita, njihove distribucije te same provedbe, na čemu Ministarstvo znanosti i obrazovanja intenzivno radi kako bi se iznašla najbolja rješenja. Trenutačno su u razradi tri do četiri moguća scenarija, a u kontaktu smo i s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja koje će nam dati podatke o vremenskim okvirima koji su im potrebni za sve navedene logističke izazove kako bismo ustanovili koji su scenariji najbolji – rekli su u Ministarstvu obrazovanja.

Međutim, unatoč uspostavljenoj e-školi, teško je očekivati da će učenici državnu maturu pisati kod kuće – takvo što i kad se državna matura napokon u našem školstvu i digitalizira neće se događati – jer za ispunjavanje tog testa trebaju postojati jasna pravila i kontrola pristupnika

VIDEO Ministrica Blaženka Divjak održala konferenciju za medije