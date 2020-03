40.000 online zbornica: Sustav i uz opterećanja - funkcionira

Sustav online nastave barem za sada, uz sve probleme preopterećenosti, ali i hakerskih napada - funkcionira. Nastavnici, profesori i učitelji još uvijek moraju dolaziti na svoja radna mjesta u škole diljem zemlje. Tako će biti vrlo vjerojatno do kraja tjedna, a ravnatelji se sada moraju organizirati kako bi njima osigurali što kraći boravak u učionicama.

- Naša uloga u sustavu je da učenici dobiju kvalitetno obrazovanje. Vjerojatno je da ćemo imati preraspodjelu radnog vremena da jedan dio radi od kuće, a jedan iz škole. Još uvijek je procjena da je situacija takva da nastavnici mogu dolaziti dio radnog vremena u školu - poručila je ministrica Blaženka Divjak.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kazala je kako policija još uvijek nije utvrdila krivce za jučerašnje hakerske napade, a postoji li mogućnost ukoliko se zdravstvena situacija u Hrvatskoj pogorša produžiti boravak djece kućama duži od trenutno predviđenih dva tjedna, kazala je da je teoretski moguće da nastava ovako potraje i do kraja školske godine. To je zasad tek opcija no dogodi li se doista, tada će nastavnici morati početi smišljati kako će "Školom na daljinu" vrednovati znanje učenika jer u ovih dva tjedna koliko će nam učenici biti kućama nema ocjenjivanja.

Unatoč činjenici da je većina nastavnika bila ulogirana, Divjak je kazala kako među njima ima i onih koji još uvijek nisu spremni koristiti online sustav, a da je takvih u školama nešto manje od deset posto. Upitana za financijsku stabilnost zaposlenih djelatnika u školama Divjak je poručila kako plaće i dodaci dogovoreni nakon štrajka nisu upitni.

Pohvalila se kako je Hrvatska uspjela djeci isporučiti obrazovni sadržaj neovisno kojim se opcijama praćenja koristili, odnosno neovisno jesu li sadržaj pratili putem sustava, televizije ili YouTube-a.

- Mi smo jedna od rijetkih zemalja Europske unije koja je doista uspjela u pogon staviti nastavne materijale od prvog dana. Sustav je sada stabilan - poručila je ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.