Nije platio kaznu za prekršaj, pa dobio rad za opće dobro. Sada njemu država mora platiti 100.000 kuna

Muškarac (40) zbog prometnog je prekršaja osuđen na 11.400 kuna kazne. Kako kaznu nije platio, određeno mu je 76 sati rada za opće dobro na gradskoj tržnici. No, na koncu nije platio kaznu, niti je odradio išta za opće dobro. Umjesto da on državi plati 11.400 kuna za prekršaj, sad će država njemu morati platiti čak 70.000 kuna. S kamatama to ide i do 100.000 kuna, ako presuda postane pravomoćna.

Naime, kako piše Danica.hr muškarac je upućen na rad za opće dobro na gradsku tržnicu u Osijeku. Javio se na posao u 7 sati, a već u 7.10 sati morala je intervenirati hitna pomoć jer se u padu teško ozlijedio. Prenosio je drvenu sklopivu klupu u dvorište radi bojanja s još jednim radnikom te je pao na metalnim stepenicama.

“Prilikom pada zadobio je više tjelesnih ozljeda, od kojih je najteži prijelom lijeve gležanjske kosti te prijelom zglobnog nastavka goljenične kosti. Zbog zadobivenih ozljeda zadržan je sedam dana na bolničkom liječenju, nad njim je izvršena operacija”, stoji u presudi kojom je državi naloženo da mu plati odštetu za ozljedu na radu.

Klupu je prenosio s radnikom na održavanju koji uobičajeno takve klupe prenosi sam, navodi se u presudi. Uvidom u evidencije Tržnice Osijek na ime osuđenika, proizlazi da je evidentiran datum početka rada, početak rada 7,00 sati te završetak rada 7,10 sati. U rubrici broj odrađenih sati piše 0,10.

Muškarac je inače fizički građevinski radnik. "Ja i taj čovjek digli smo stol i počeli ga nositi. Stepenice nisam vidio jer da sam ih vidio ne bih pao. Nisam vidio nikakve stepenice jer zašto bih se ubio bez veze”, ispričao je ozlijeđeni radnik tijekom sudskog ročišta.

Sutkinja je nepravomoćnu presudu donijeli u utorak i na nju se Ministarstvo pravosuđa, kojem je naloženo plaćanje odštete, može žaliti. Prema presudi, Ministarstvo mu mora platiti 53.200 kuna za povredu prava osobnosti, 5200 kuna za tuđu njegu te trošak parničnog postupka od 11.600 kuna. S kamatama, taj se iznos penje na oko 100.000 kuna.

