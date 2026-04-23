Imao 1,98 promila i s balkona vikao na 40-godišnjaka na kojeg je bacio šipku i nož

Vikanje, alkohol, šipke i noževi.... Sve to zatekla je policija kada je 21. travnja u 13.15, na području Splita došla nakon poziva zbog remećenja javnog reda i mira. A remetila su ga dvojica muškaraca, od kojih je jedan bio na balkonu, a drugi na ulici.

Utvrđeno je da je 49-godišnjak s 1,98 promila alkohola u krvi, s balkona svog stana, na kako kaže policija, naročito drzak i nepristojan način narušavao javni red i mir. Među ostalim je vidno alkoholiziran neartikulirano vikao i galamio na 40-godišnjaka koji je bio na ulici. Osim što je vikao, 49-godišnjak je na 40-godišnjaka bacio prvo metalnu šipku, a zatim kuhinjski nož i to dok su po ulici hodali građani, koje je to uznemirilo. Kao i kuhinjski nož kojeg je 49-godišnjak držao u ruci. On je uhićen, a uhićen je i 40-godišnjak, kojeg se sumnjiči da je na naročito drzak i nepristojan način narušavao javni red i mir jer je neartikulirano vikao i galamio na 49-godišnjaka. I on je u rukama imao nož, dok su oko njega prolazili uznemireni ljudi.

Obojica muškaraca su prekršajno prijavljena zbog remećenja javnog reda i mira te posjedovanja oružja. Policija je obojici izrekla mjere opreza kojima im se zabranjuje da jedan drugome prilaze i da jedan s drugim kontaktiraju. Protiv obojice je podignut i optužni prijedlog, u kojem se traži da ih se zadrži kako ne bi ponovo remetili javni red i mir, ali i zato što je 49-godišnjak već šest puta već zbog remećenja javnog reda i mira. Nadalje, policija je sudu predložila i da obojici izrekne zatvorske kazne. O tome će sud odlučiti naknadno, a za sada je 49-godišnjak zadržan, a 40-godišnjak pušten da se brani sa slobode.