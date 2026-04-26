EKO PROJEKT

U Zaprešiću je posađena nova hrvatska Crošnjica – urbana šumica od 22 različite biljne vrste

Foto: Roman Avdagić i Igor Pavlović
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
26.04.2026.
u 20:51

Stotinu volontera sudjelovalo je u sadnji nove i najveće hrvatske Crošnjice, najnovijeg eko projekta izrazite bioraznolikosti

Savez izviđača Hrvatske i kreativna agencija HEARTH, inicijatori najnovijeg hrvatskog eko projekta CROŠNJICA, u subotu, 25. travnja su u Zaprešiću, povodom Dana planete Zemlje, uz pomoć čak 100 volontera, posadili drugu hrvatsku urbanu Crošnjicu. Crošnjica je posađena u dvorištu Srednje škole Bana Josipa Jelačića u Zaprešiću, a okupljeni volonteri bili su oduševljeni što su i sami sudjelovali u sadnji ove urbane šumice.

Pilot projekt Crošnjice započeo je još u svibnju prošle godine kada je posađena prva medonosna Crošnjica u općini Kamanje. Zatim je u listopadu, u dvorištu Osnovne škole Ljudevita Gaja u Zaprešiću, posađena prva urbana Crošnjica. Ova najnovija, druga po redu urbana Crošnjica, najveća je do sada, nalazi se na površini od 400 m2, a posađena je s ciljem ublažavanja toplinskih otoka i stvaranja povoljnijih mikroklimatskih uvjeta. Sastoji se od 387 sadnica i čak 22 različite biljne vrste.

Crošnjica je šumica posađena na maloj površini (250-500 kvadratnih metara) koju čine više skupina autohtonog bilja - stabla, grmovi, polugrmovi i prizemno rašće.

Nastala je prema japanskoj Miyawaki metodi u kojoj se započinje sadnjom svih slojeva šume istovremeno. Ovakva metoda podrazumijeva i obaveznu obradu tla i to prvenstveno kroz meliorativne zahvate (podrivanje, navoz organskog gnojiva, oranje, frezanje).

Foto: Roman Avdagić i Igor Pavlović

Sadnja Miyawaki metodom donosi više pogodnosti te su ovakve šumice jednostavne za sadnju, samoodržive su i zahtijevaju vrlo malo održavanja, a visoka bioraznolikost biljnih vrsta znači da će drveće biti otpornije.

Najnovija zaprešićka Crošnjica, osim što će doprinijeti ublažavanju klimatskih promjena, bit će domaćin raznolikom spektru biljnih i životinjskih vrsta na malom području, poticat će lokalnu bioraznolikost, utjecat će na smanjenje buke, ali i vezati na sebe čestice prašine čime će dodatno pomoći ljudskom zdravlju. Posebno bitna uloga Crošnjice je i edukativna jer će učenici škole kroz Crošnjicu učiti o mnogim biljnim vrstama koju ju čine, a kako se šumica razvija, tako će se na malom uzorku moći simulirati proces koji u prirodi traje značajno duži period vremena.

Na sadnji najnovije hrvatske Crošnjice, uz volontere Saveza izviđača Hrvatske i agencije HEARTH, sudjelovali su učenici i nastavnici Srednje škole Ban Josip Jelačić i volonteri glavnog pokrovitelja projekta iz dm – drogerie markt Hrvatska..

Prije samog početka sadnje, u suradnji s udrugom „MUZZA“, koja se bavi znanosti i edukacijama na temu održivog razvoja, obavljeno je uzorkovanje tla na kojemu će biti posađena Crošnjica. Temeljem ispitivanja i analize tla prije i poslije sadnje te u godinama koje predstoje, izradit će se znanstvena studija o tome koliko je Crošnjice bitna u vezanju na sebe teških metala, onečišćivača i ugljičnog dioksida.

Nakon što su sve sadnice posađene, na red je došlo postavljanje piljevine na cijelu površinu Crošnjice koja će kao pokrov štititi sadnice od mraza i korova. Uz to su u Crošnjici napravljene i male šljunčane staze koje će služiti da se Crošnjicom može prolaziti i upoznavati se sa svim prisutnim biljkama koje su posebno označene oznakama na hrvatskom i latinskom jeziku. Na kraju su uz stazice postavljeni i panjevi koji će služiti učenicima i nastavnicima i učiniti Crošnjicu svojevrsnom učionicom u prirodi.

Srednjoškolcima koji su sudjelovali u sadnji Crošnjice ovo je iskustvo bilo zaista posebno i svi su rado sudjelovali u cijelom procesu nastanka Crošnjice, koja će ionako ostati njima i generacijama iza njih na čuvanje.

Foto: Roman Avdagić i Igor Pavlović

„Učenicima je ovo bilo nešto novo i zanimljivo, a neki od njih su sada po prvi puta posadili biljku. Očekujemo da će sve ove biljke dobro uspijevati i da će briga o njima potaknuti učenike na veće zanimanje o živom svijetu oko sebe i brizi o njegovom očuvanju. Veselimo se što smo uz edukativnu vrijednost doprinijeli i očuvanju bioraznolikosti i divljih oprašivača.“ – izjavila je Melita Hanzir Gruden, profesorica biologije i kemije.

Sadnju zaprešićke Crošnjice pomogao je u realizaciji i nabavci sadnica glavni pokrovitelj, dm – drogerie markt Hrvatska povodom 30 godina poslovanja dm-a u Hrvatskoj. 50-ak zaposlenika dm-a marljivo je sudjelovalo u sadnji sadnica, postavljanju piljevine, izradi stazica i postavljanju panjeva.

„Trideset godina dm gradimo kao tvrtku koja odgovara na potrebe ljudi i aktivno sudjeluje u životu zajednice, a inicijativom „Žar za budućnost“ skrećemo pozornost na važnost suradnje i individualnog doprinosa. Volonterska akcija sadnje urbane šumice savršeno sažima ono što dm želi postići inicijativom: potaknuti pojedince, organizacije i ustanove da se okupe oko vrijednih ciljeva kako bismo zajedno izgradili održiviju i povezaniju zajednicu. Uime dm-a zahvaljujem svim volonterima koji su danas pokazali koliko se zajednica može promijeniti u samo jedan dan, ako se okupimo oko zajedničkog cilja“, izjavila je Gordana Picek, voditeljica resora nabave i marketinga dm-a za regiju Adria.

Sadnju nove zaprešićke Crošnjice pomogao je i Grad Zaprešić kroz svoje komunalno poduzeće, a zamjenik gradonačelnika Zaprešića, Željko Barun koji je pozdravio sve okupljene, pohvalio je ovu inicijativu istaknuvši nadu da će se u Zaprešiću posaditi još mnogo novih Crošnjica.

Organizatori projekta, Savez izviđača Hrvatske i kreativna agencija HEARTH, prva hrvatska i regionalna agencija za društveno odgovorne projekte, zajedno su već osmislili i provode neke od najuspješnijih društveno korisnih projekata (BORANKA, CO2MPENSATING BY PLANTING i ŠUMOBORCI). Projekt CROŠNJICA, koji je osmišljen u suradnji sa stručnjacima šumarske i agronomske struke koji su aktivno uključeni u sve dijelove provedbe projekta, u narednom razdoblju širit će se Hrvatskom te je već sada dogovorena sadnja 10-ak novih Crošnjica.

