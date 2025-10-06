Nije mogao registrirati kupljeno vozilo pa pokrenuo akciju koja je otkrila poreznu prevaru od 42,8 milijuna eura

Luksuzna vozila vrijedna milijune eura zaplijenjena su u Italiji u akciji tamošnje policije koja je provedena po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO). Vozila, ali i bankovni računi te vrijedne nekretnine zaplijenjene su u sklopu istrage koja se bavi poreznom prevarom prilikom uvoza luksuznih vozila. Meta istrage je bila dobro organizirana kriminalna skupina koja je djelovala međunarodno.

Sumnja se da je spomenuta kriminalna skupina od 2019. do 2024. uvezli više od 1700 vozila iz Njemačke u Italiju. Vozila su uvozili preko fiktivnih kompanija i krivotvorenih dokumenata čime su, kako se sumnja počinili poreznu prevaru od najmanje 42,8 milijuna eura. Istraga je počela kada je jedan kupac vozila prijavio da ima problema prilikom registracije vozila u Njemačkoj, kojeg je kupio od talijanskog prodavača. Talijanska financijska policija je počela istragu, koja je na koncu razotkrila veliku poreznu prevaru, što je rezultiralo time da je po nalogu EPPO na području Ferrare pretraženo 15 lokacija i tom prigodom je zaplijenjeno 40 luksuznih vozila vrijednih tri milijuna eura, zamrznuta su 53 bankovna računa na kojima je bilo 1,29 milijuna eura, nekretnine vrijedne milijun eura, udjeli u osam kompanija vrijedni 71.800 eura, 19 dizajnerskih torbica, nakit, zlato id dijamanti u vrijednosti 4200 eura....