AKCIJA ADMIRAL 2

Prvi put oštećene države se izjasnile kao žrtve, trojica priznala da su pričinila štetu od 6,5 milijuna eura

EPPO
VL
Autor
Ivana Jakelić
20.09.2025.
u 12:11

U akciji Admiral 2 istražuju se porezne prevare prilikom kupnje elektroničnih uređaja, a procjenjuje se da su zbog utaje poreza državni proračuni Austrije, Francuske, Njemačke, Italije, Latvije i Španjolske oštećeni za oko 297 milijuna eura. EPPO sumnja da je u toj kompleksnoj poreznoj prevari sudjelovalo 400 kompanija koje su korištene i za pranje novca od poreznih prevara, ali i od trgovine drogom i cyber prevara

Tri osobe osuđene su u Latviji nakon što su priznale krivnju u velikoj međunarodnoj operaciji kodnog imena Admiral 2 koja se vodi po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) zbog porezne prevare i pranja novca u koju je bilo uključeno 400 tvrtki. Trojac koji je nakon nagodbe s EPPO-om osuđen teretio se da je proračune Austrije, Francuske, Njemačke, Italije i Španjolske oštetio za pet milijuna eura, a jedan od optuženika priznao je i da je oprao 1,4 milijuna eura novca zarađenog na kriminalnim aktivnostima.

Iz EPPO-a napominju da je ovo prvi slučaj pred latvijskim sudom u kojem su se države čiji su proračuni oštećeni izjasnile kao žrtve. Prema presudama, koje će biti izrečene 26. rujna, trojica optuženika dobili su po godinu dana zatvora svaki, a svaki mora platiti i sporednu novčanu kaznu od milijun eura. Osim toga svima je zaplijenjena imovina, koja uključuje nekretnine, novac, luksuzne satove... U lipnju 2025. EPPO je Sudu za gospodarska pitanja prijavio osobu koju smatra vođom kriminalne skupine koja se tereti za velik utaje poreza u sklopu kriminalne organizacije i za pranje novca. Za utaju poreza zapriječena je kazna do 10 godina zatvora, a za pranje novca do 12 godina zatvora.

U akciji Admiral 2 istražuju se porezne prevare prilikom kupnje elektroničnih uređaja, a procjenjuje se da su zbog utaje poreza državni proračuni Austrije, Francuske, Njemačke, Italije, Latvije i Španjolske oštećeni za oko 297 milijuna eura. EPPO sumnja da je u toj kompleksnoj poreznoj prevari sudjelovalo 400 kompanija koje su korištene i za pranje novca od poreznih prevara, ali i od trgovine drogom i cyber prevara.
