Niču prvi stupovi Pelješkog mosta. Kinezi rade na spajanju Hrvatske 24 sata na dan

Na gradilištu Pelješkog mosta počela je gradnja prvih stupova. Na morskom stupnom mjestu 8 (S8) potpuno je gotova naglavnica pilota, trenutačno se izvode armirački radovi, a nakon toga slijede betonski pa se već priprema i oplata za gradnju stupa. Izrada naglavnica pilota u tijeku je pak na stupnim mjestima 5, 6, 7 i 9. Na kopnenoj strani S2 je u poodmakloj fazi gradnje i već je dobrano niknuo, a na pelješkoj strani na S13 trenutačno se rade temelji, u što smo se i sami uvjerili pri obilasku gradilišta najvažnijeg hrvatskog infrastrukturnog projekta.

Jure Šegedin, voditelj projekta Pelješkog mosta, u ime investitora, Hrvatskih cesta, objašnjava da su na S6, 7, 8 i 9 najveće naglavnice, a u svaku od njih ide 3200 kubnih metara betona te 1200 tona armature. Te naglavnice, dodaje, imaju dimenzije rukometnog igrališta, 29 puta 25 metara, a debljina im je pet metara. S8 bi prvi trebao biti gotov, i to do kraja godine, a to ovisi i o vremenskim uvjetima.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Šegedin kaže da je u pogonima u Kini počela priprema i za početak izrade čelične rasponske konstrukcije. Za to se dovršava izvedbeni projekt.

U Kini svemirski pogoni

– Materijal i pogoni su već spremni za početak proizvodnje. Očekuje se da bi potkraj siječnja ili početkom veljače 2020. prvi elementi mogli stići na gradilište – kaže Šegedin, koji je sredinom listopada i obišao jedan od dvaju pogona u Kini u kojima će se proizvoditi čelična rasponska konstrukcija za Pelješki most.

VIDEO Radi se non stop (Snimio Josip Bohutinski)

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tako kaže da pogon u Nantongu izgleda svemirski, da je u njemu sve automatizirano i robotizirano. Ističe da u cijelom pogonu ne postoji ni jedan nacrt te da svaki element koji ide u proizvodnju ima na sebi oznaku i kad voditelj proizvodnje mobitelom ili tabletom snimi tu oznaku, automatski dobiva nacrt što će se iz te ploče proizvesti. I onda ide u automatiziranu proizvodnju. U Nantongu imaju kapacitet da mjesečno mogu preraditi i proizvesti 20.000 tona raznih konstrukcija. Naša rasponska konstrukcija ima nešto više od 30.000 tona, što znači da bi samo jedan pogon, kad bi sve ostale poslove zaustavio, u mjesec i pol dana sve završio – govori Šegedin i dodaje da su kvaliteta i proces proizvodnje u pogonu potpuno pod kontrolom i da su jako zadovoljni onim što su vidjeli.

Oko 400 segmenata čelične rasponske konstrukcije dovozit će se brodovima iz Kine, neki dijelovi bit će dugi šest, a neki 12 metara, ovisno je li raspon na stupu sa zategom ili bez njega. A radovi na Pelješkom mostu doslovno traju dan i noć.

Naime, izvođač China Road and Bridge Corporation, čim se nakon pobijanja pilota krenulo s većim opsegom radova, zatražio je dozvolu da se na gradilištu radi 24 sata na dan. Tako su stupna mjesta osvijetljena reflektorima kako bi se radovi na njima mogli izvoditi i noću.

Foto: Hrvatske ceste

Svi se drže zacrtanog roka

Na gradilištu je trenutačno 410 kineskih i 60 hrvatskih radnika te 21 plovilo. Kinezi su pilote pobijali brže no što je planirano, a Goran Legac iz Hrvatskih cesta, voditelj projekta cestovnog povezivanja juga Hrvatske, kaže da je sad dinamika radova u skladu s planom.

– Dinamički planovi su s vremenom ažurirani, a to znači da su, shodno tehnologiji i narudžbama isporučitelja i podizvođača glavnog izvođača, neke faze pomicane u odnosu na osnovni plan, ali je konačni rok isti i zasad se svi drže tog zacrtanog roka – objašnjava Legac i napominje da je sad puno više radne snage na gradilištu te da je, prema projektu, predviđeno dosta armature jer se radi o najvišoj potresnoj zoni, pa su tako jako armirani temelji naglavnice i sami stupovi. Stoga se gubi dosta vremena na vezanju te armature i preklapanju