Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 24
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVA FAZA KRIZE

Nicolas Maduro poslao prvu poruku iz američkog zatvora

Venezuelan President Nicolas Maduro's initial appearance to face U.S. federal charges, in Manhattan
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS
1/4
VL
Autor
Hina
11.01.2026.
u 07:30

Optuženi za trgovinu drogom, između ostaloga, Maduro i prva dama Cilia Flores, koji su se u ponedjeljak pred američkim sudom izjasnili da nisu krivi, pritvoreni su u Sjedinjenim Državama do sljedećeg ročišta 17. ožujka.

Svrgnuti venezuelski predsjednik Nicolas Maduro u subotu je preko svojih odvjetnika iz američkog zatvora poručio da je dobro i da nastavlja borbu, dok je istodobno State Department pozvao Amerikance da napuste Venezuelu zbog nestabilne političke situacije.  "Dobro smo. Mi smo borci", izjavio je Maduro iz pritvorskog centra u Brooklynu u New Yorku, prema videu koji je u subotu objavila vladajuća stranka Venezuele.

Optuženi za trgovinu drogom, između ostaloga, Maduro i prva dama Cilia Flores, koji su se u ponedjeljak pred američkim sudom izjasnili da nisu krivi, pritvoreni su u Sjedinjenim Državama do sljedećeg ročišta 17. ožujka. Noseći transparente na kojima je pisalo "Želimo ih natrag", oko tisuću pristaša marširalo je ulicama Caracasa u subotu, skandirajući "Maduro i Cilia su naša obitelj!" Pozivi na demonstracije u znak podrške svrgnutom socijalističkom vođi svakodnevni su od američke vojne operacije 3. siječnja. Odaziv je bio niži u subotu, bez prisutnosti istaknutih osoba iz vladajuće stranke PSUV. 

Državna televizija emitirala je posjet privremene predsjednice Delcy Rodriguez poljoprivrednom sajmu u Petareu, četvrti Caracasa gdje su također održane male demonstracije u znak podrške Maduru. „Nećemo se odmoriti ni minute dok ne vratimo predsjednika“, izjavila je Rodriguez. U subotu je američki State Department, pak, pozvao sve građane da ne putuju u Venezuelu, a one koji su već ondje da "odmah napuste zemlju" zbog "nestabilne" sigurnosne situacije. U upozorenju se navodi da "naoružane milicije, poznate kao colectivos, postavljaju barikade i pretražuju vozila tražeći dokaze o američkom državljanstvu ili podršci Sjedinjenim Državama".

Ključne riječi
SAD Venezuela Nikolas Maduro

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!