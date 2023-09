Ni na zebri ne vjerujte vozaču, gledajte ga u oči

Djecu učimo da cestu prelaze preko zebre. A istovremeno smo svjedoci učestalih naleta automobila upravo na djecu i upravo na pješačkim prijelazima. Što onda trebamo reći djeci, sada, kad samo što nije počela nova školska godina te će mali i malo veći učenici, njih oko 450.000, ponovno biti svakodnevni sudionici u prometu?

Osnovna poruka ostaje ista: cestu prelazite na mjestima gdje je označen pješački prijelaz. Gdje je uz njega i semafor, preko ceste valja tek kad je aktivan "zeleni čovječuljak". No, očito to više nije dovoljno jer promet je sve gušći, a svi su sudionici u prometu - vozači, ali i pješaci, biciklisti, vozači romobila, mopeda... - sve ovisniji o mobitelima i ostalim napravama digitalne tehnologije. Uz uputu o obveznom prelasku ceste preko zebre, djeci valja ukazati i na činjenicu da ne mogu vjerovati vozačima u tolikoj mjeri da im svoj život stave u ruke, odnosno pred kotače. Isto to, naravno, vrijedi i za odrasle pješake.

Jer, vozač koji upravlja vozilom pred koje planirate iskoračiti možda je u tom trenutku zamišljen, možda traži adresu na navigacijskom uređaju, možda provjerava poruke na mobitelu... Što god od toga radio, nije dovoljno koncentriran da na vrijeme uoči pješaka ispred sebe. Dakle, kasnije će početi kočiti, za pješaka možda prekasno.

Nije rješenje djecu držati pod staklenim zvonom iz straha da ne stradaju. Djeca odrastaju uz promet, pa bi ih tijekom odrastanja sustavno trebalo educirati kako da budu što odgovorniji i sigurniji sudionici u prometu. Mališani su najranjivija skupina u prometu jer nisu potpuno svjesni opasnosti, zaigrani su, ne percipiraju opasnosti kao odrasli, ograničeno im je vidno polje, opterećeni su školom i drugim obvezama.

Zato bi vozači morali paziti i za njih, pretpostavljajući da iza svakog parkiranog vozila, iza svake ograde na cestu može istrčati dijete. S druge strane, roditelji bi trebali biti primjer svojoj djeci, jer tako će ona najbolje usvojiti potrebne navike. Vide li djeca da im roditelji pretrčavaju cestu mimo zebre, i ona će to raditi i dovesti se u opasnost. Također, djecu uvijek prevozite na najsigurniji mogući način - osiguranu pojasem te u odgovarajućoj sjedalici.

