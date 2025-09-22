'Ni jedna mrtva žena više': Hrvatska i dalje u epidemiji femicida

Brojne udruge, predstavnici policije i političarke podsjetili su u sklopu obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama da taj problem u Hrvatskoj nije stavljen pod kontrolu. U Puli je, primjerice, pod sloganom 'Ni jedna mrtva žena više, ni jedna živa manje' u organizaciji udruge Sigurna kuća Istra održan tradicionalni mimohod za koji je Jadranka Černjul iz Sigurne kuća Istra rekla da ga održavaju već 15 godina. – Puštanjem crnih balona u zrak odajemo počast svim ubijenim ženama u Hrvatskoj. Podsjećamo da je u posljednjih dvadeset godina u Hrvatskoj ubijeno 427 žena, što je ogroman broj. Shodno tome, možemo kazati da je femicid u Hrvatskoj prerastao u epidemiju – kazala je o problemu Jadranka Černjul na primjeru Sigurne kuće u Istri, koja je u dva desetljeća od nasilja zaštitila 452 žene koje su ondje potražile sigurnost s djecom.

– Kada se žena nalazi kod nas, riječ je o nekome tko nema novca ni primanja i nema kamo otići, odnosno nema ništa, a kod nas dobije sve to. Žena se kod nas snaži i osposobljava za budući život bez nasilja. Moramo joj osigurati adekvatan posao kako bi mogla voditi računa o djeci te joj riješiti i stambeno pitanje – pojasnila je J. Černjul. Brigu o ženama koje se odluče prekinuti krug nasilja kojemu su izložene isto tako vode i druge sigurne kuće diljem Hrvatske. U Istri, kao i u Gospiću, u obilježavanju su sudjelovali i predstavnici policije od kojih se doznalo da je u prvih osam mjeseci ove godine u odnosu na prošlu godinu zabilježen blagi pad od 0,4 posto kaznenih djela s elementima nasilja nad ženama, a u blagom je padu i kazneno djelo nasilja u obitelji.

Podaci PU Ličko-senjske za ovu godinu kažu da je broj kaznenih djela i prekršaja iz područja nasilja u obitelji u prvih 9 mjeseci ove godine u odnosu na prošlu godinu smanjen za čak 66,66 posto, odnosno da je evidentirano 9 kaznenih djela nasilja u obitelji. No u istom su razdoblju evidentirali 71 prekršaj nasilja u obitelji, što je u odnosu na isto razdoblje 2024. godine povećanje za 20,33%. – Analizirajući navedene podatke, od ukupnog broja u 2025. uočeno je da su najučestaliji pojavni oblici psihičkog i fizičkog nasilja u obitelji, dok je evidentiran tek jedan slučaj ekonomskog nasilja – kažu u PU Ličko- senjskoj. Lani je ubijeno 37 žena na koje su ruku podigli njihovi partneri, a samo u prvoj polovini ove godine ubijeno ih je 10.