Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 184
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
NASILJE NAD ŽENAMA

'Ni jedna mrtva žena više': Hrvatska i dalje u epidemiji femicida

Pula: Obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama
Sasa Miljevic/PIXSELL
Autor
Snježana Bičak
22.09.2025.
u 20:35

U posljednjih 20 godina u Hrvatskoj je ubijeno 427 žena, deset samo u prvih šest mjeseci ove godine. Udruge traže sustavnu zaštitu žrtava

Brojne udruge, predstavnici policije i političarke podsjetili su u sklopu obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama da taj problem u Hrvatskoj nije stavljen pod kontrolu. U Puli je, primjerice, pod sloganom 'Ni jedna mrtva žena više, ni jedna živa manje' u organizaciji udruge Sigurna kuća Istra održan tradicionalni mimohod za koji je Jadranka Černjul iz Sigurne kuća Istra rekla da ga održavaju već 15 godina. – Puštanjem crnih balona u zrak odajemo počast svim ubijenim ženama u Hrvatskoj. Podsjećamo da je u posljednjih dvadeset godina u Hrvatskoj ubijeno 427 žena, što je ogroman broj. Shodno tome, možemo kazati da je femicid u Hrvatskoj prerastao u epidemiju – kazala je o problemu Jadranka Černjul na primjeru Sigurne kuće u Istri, koja je u dva desetljeća od nasilja zaštitila 452 žene koje su ondje potražile sigurnost s djecom.

– Kada se žena nalazi kod nas, riječ je o nekome tko nema novca ni primanja i nema kamo otići, odnosno nema ništa, a kod nas dobije sve to. Žena se kod nas snaži i osposobljava za budući život bez nasilja. Moramo joj osigurati adekvatan posao kako bi mogla voditi računa o djeci te joj riješiti i stambeno pitanje – pojasnila je J. Černjul. Brigu o ženama koje se odluče prekinuti krug nasilja kojemu su izložene isto tako vode i druge sigurne kuće diljem Hrvatske. U Istri, kao i u Gospiću, u obilježavanju su sudjelovali i predstavnici policije od kojih se doznalo da je u prvih osam mjeseci ove godine u odnosu na prošlu godinu zabilježen blagi pad od 0,4 posto kaznenih djela s elementima nasilja nad ženama, a u blagom je padu i kazneno djelo nasilja u obitelji.

Podaci PU Ličko-senjske za ovu godinu kažu da je broj kaznenih djela i prekršaja iz područja nasilja u obitelji u prvih 9 mjeseci ove godine u odnosu na prošlu godinu smanjen za čak 66,66 posto, odnosno da je evidentirano 9 kaznenih djela nasilja u obitelji. No u istom su razdoblju evidentirali 71 prekršaj nasilja u obitelji, što je u odnosu na isto razdoblje 2024. godine povećanje za 20,33%. – Analizirajući navedene podatke, od ukupnog broja u 2025. uočeno je da su najučestaliji pojavni oblici psihičkog i fizičkog nasilja u obitelji, dok je evidentiran tek jedan slučaj ekonomskog nasilja – kažu u PU Ličko- senjskoj. Lani je ubijeno 37 žena na koje su ruku podigli njihovi partneri, a samo u prvoj polovini ove godine ubijeno ih je 10.

Ključne riječi
Jadranka Černjul femicid Nasilje nad ženama

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još