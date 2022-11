Ni danas ne zna što se dogodilo sinu: 'Tukli su ga, rezali nožem, pokušao ga je obraniti jedan Srbin, ali nije uspio'

Polaganjem vijenaca i svetom misom danas je u Vukovaru odana počast poginulima i nestalima u logoru Velepromet. Hangari ove vukovarske tvrtke u rujnu 1991 godine pretvoreni su u logor gdje su zatvarani Vukovarci kako je koji dio obrane grada bio slomljen, Logor Velepromet djelovao je sve do travnja 1992 godine kada je zatvoren. Jedan od onih koji je bio zatvoren u Veleprometu je i Miroslav Blašković koji je bio policajac. On je zarobljen 18. studenoga 1991. godine u vukovarskoj bolnici i odatle prebačen u Velepromet.

- Ono što znam je da je sin bio zarobljen i da je doveden u Velepromet. Bio je u stolariji gdje su ga tukli. Poslije mi je rečeno kako su mu sjekli uši, da su mu urezivali nožem na obraz i čelo. Pokušao ga je obraniti jedan Srbin ali nije uspio. On mu je brisao osušenu krv s lica. Kada su ga izvodili iz stolarije sreli su se i samo pogledali očima. Od tada se ništa ne znam za moga Miroslava – riječi su Romane Blašković.

Foto: Branimir Bradarić

Kako iz godine u godinu dolazi na Velepromet kako bi položila svijeću ali i da tijela njenog sina do danas nema niti se išta zna.

- Postim, plaćam mise, sve radim s nadom da ću pronaći posmrtne ostatke sina. I ministar Medved govori da se radi i traži ali njega nema. Više ni sama ne znam gdje idem i što da radim. Imam 88 godina i bojim se da ga nikada neću niti pronaći – rekla je Blašković.

Predsjednik županijske podružnice Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Dragutin Guzovski kaže kako je Velepromet mjesto gdje je počinjen najveći zločin u Domovinskom ratu u Hrvatskoj.

- Ovdje je ubijeno 724 hrvatskih državljana među kojima su bili branitelji, ranjenici ali i civili. Prošla je 31 godina ali se do sada ništa nije dogodilo i za sudbinu većine njih se ništa ne zna. Osim HDLSKL o Veleprometu nitko ne govori niti ga spominje. Ne znam zašto je to tako, postoji li neki strah ili što već. Mi apeliramo da se konačno pokrene procedura i istraže zločini u Veleprometu. Postoje i video snimci koje smo kupili u Srbiji na kojima se vide domaći Srbi u odorama koji su bili u Veleprometu. Postoje i fotografije na kojima se također vide neki ljudi. Neki od njih danas obnašaju razne funkcije u gradu, županiji ili na višim razinama – rekao je Guzovski.

Odavanjem počasti ubijenima i nestalima u logoru Velepromet i na Ovčari, te potom svetom misom, završeno je ovogodišnje obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine. Govoreći o proteklim danima gradonačelnik Vukovara Ivan Penava rekao je kako je i ove godine, kao i ranijih godina, sve prošlo u najboljem mogućem redu i bez ikakvih incidenata. Podsjetio je kako su tih dana u Vukovar dobrodošli svi koji žele dobro Vukovaru ali i da je bilo pokušaja dizanja tenzija o nekim podjelama, više kolona i slično. Posebno je pohvalio sve koji su na bilo koji način sudjelovali u organizaciji Dana sjećanja i da sve prođe u najboljem mogućem redu i bez ikakvih problema unatoč kiši koja je padala.

Kazao je i kako su zločini na Veleprometu i na Ovčari dva najbrutalnija događaja u Domovinskom ratu gdje je ubijeno nekoliko stotina ljudi.

- Ljudi su mučeni, zlostavljani i ubijani na strašne načine. Ubijani su branitelji, ranjenici, civili, djeca, trudnica... Na žalost za sve to nisu odgovarali nalogodavci nego samo oni koje je Haag osudio. Osuđeni su neki operativci ali i ne nalogodavci. Radi toga se trebamo zapitati svi i kao društvo i kao pojedinci, To je sramota i izdaja. Za mene je to izdaja od strane vladajućih. To je sada aktualna Vlada, prije nje je bila neka druga Vlada. Nadam se da će u budućnosti doći neka Vlada koja će imati svijesti i odgovornosti - rekao je Penava,

Vratio se na Dane sjećanja rekavši kako ga raduje činjenica da je u koloni bilo puno mladih iz svih dijelova Hrvatske te da mu je to pokazatelj da je Vukovar uspio s prenošenjem temeljnih vrijednosti i svega što je Vukovar. Istakao je i kako Vukovar jedini ima snagu da omogući da različite navijačke skupine hodaju jedni pored drugih i to bez ikakvih incidenata.

- To su Vukovar i njegove žrtve zaslužile.To je iskra na kojoj temeljimo vjeru i nadu u bolju budućnost – rekao je Penava.