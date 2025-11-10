Nezamislivo bolna smrt. Spasitelj progovorio o jezivim trenucima pokušaja da se spasi mladića

John Jones preminuo je na način koji je opisan kao najgora moguća smrt kada je više od 24 sata ostao zaglavljen, naglavačke, u malenoj, skučenoj špilji. U očajničkom pokušaju da ga izvuku, spasilački tim suočio se s teškom odlukom. Hoće li mu pokušati spasiti život, ali mu pritom nanijeti i ogromnu bol. Brandon Kowallis bio je posljednja osoba koja je vidjela mladog čovjeka prije njegove tragične smrti dok je bio zaglavljen naglavačke u špilji, a detalji te noći i danas ga progone. Sa samo 26 godina, John Jones izgubio je život nakon što je više od 24 sata bio zarobljen u Nutty Putty Cave u Utahu 2009., iako nije bio sam. Tim spasitelja neumorno je radio na njegovom oslobađanju, a jedan od članova tima bio je i Brandon. Istraživač špilja i strastveni YouTuber, Brandon je dao sve od sebe kako bi oslobodio Johna iz položaja u kojem se nalazio i omogućio mu bijeg iz špilje, no zadatak nije bio lak. Od tada je otvoreno govorio o strašnoj odluci s kojom se suočio da spasi Johnov život.

John, visok oko 182 centimetra, bio je potpuno zaglavljen u dijelu špilje poznatom kao "porođajni kanal" zbog izuzetno uskog prostora. Kao rezultat toga, nije se mogao micati, a jedan pogrešan okret u tunelu koštao bi ga života. U blogu u kojem je opisao događaje, spasitelj se prisjeća misije na sudbonosni dan 15. studenog 2009. Nakon što je stigao u špilju i zatekao Johna naglavačke i bez svijesti, primijetio je da stvari brzo idu "nizbrdo", piše Mirror. "Izgledalo je da ga se može podići samo još 30ak centimetara u trenutnom položaju zbog toga gdje je uže bilo pričvršćeno oko koljena. Nakon toga bi udario u strop. A kad bi došao do stropa, ne bi bilo načina da ga se postavi horizontalno", objasnio je.

Nije bilo načina da se promijeni njegov položaj, jer bi John trebao sam koristiti svoju snagu da se izvuče, no do tada je bio bez svijesti. U očajničkom pokušaju da ga spase, spasitelji su razmatrali strašnu taktiku koja je uključivala upotrebu čekića za probijanje tunela, što bi rezultiralo brutalnim ozljedama. Brandon priznaje da bi u tom procesu John pretrpio teške posjekotine i slomio mnoge kosti, ali to je bila jedina i posljednja opcija da se spasi njegov život. Ipak, Brandon se prisjeća koliko je taj zadatak bio težak nakon sati klesanja i udaranja po stijenama. U svom blogu napisao je da je procjenjivao kako bi trebalo od tri do sedam dana da se John oslobodi iz špilje, a to je bilo vrijeme koje nisu imali. Prije toga, istraživač špilja prisjetio se stanja u kojem se John nalazio.

"Bio je svjestan i bez svijesti i počeo je pričati o viđenju anđela i demona oko sebe". Kada je došao do njega, zatekao je muškarca koji je ispuštao uznemirujuće gurgletajuće zvukove disanja zbog nakupljene tekućine u plućima, s nemirno trzajućim nogama. Dok su pokušavali, Brandon i ostali spasitelji nastavili su klesati do kasno u noć, znajući da mogu slomiti njegove kosti, no to nije bilo dovoljno da ga spase. Kada su ponovno provjerili njegov položaj, John je proglašen mrtvim oko 23:52, nakon srčanog zastoja i gušenja. 26-godišnji student medicine ostavio je iza sebe suprugu Emily, koja je bila trudna u vrijeme njegove smrti. Dijete je nazvano po njemu, te je njegova kćer Lizzie dobila mlađeg brata.