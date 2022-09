Nevjerojatna snimka: Metoda kojom ovaj pčelar ubija stršljene oduševila je sve

Nevjerojatan video širi se društvenim mrežama, a koji pokazuje kako se jedan pčelar rješava stršljena koji mu napadaju vrijedne zujalice.

Poznato je kako su stršljeni ubojice pčela, no ovaj pčelar zna kako ih istrijebiti.

Na snimci se vidi kako pčelar prereže škarama stršljena koji je u letu, a mnogi se pitaju koliko mu je vremena trebalo da savlada tu vještinu.

Just a beekeeper saving his bees from hornets 🤯pic.twitter.com/6nm4kReQrE